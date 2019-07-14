Devlet memurunun engelli hakkıyla emekliliği

İlk sigorta girişim 14 Aralık 2005. 6 yıl 7 ay 27 gün sigortalı çalıştıktan sonra engelli raporu alarak 3 Eylül 2012'de memurluğa girdim. Engelli oranım yüzde 56 ve 2 yıl geçerli. Memurlukta geçen sürem 6 yıl 9 ay 23 gün. Ne zaman emekli olabilirim? Mayıs 2002- Ağustos 2003 arası 15 ay askerlik yaptım, askerliği ödersem ne zaman emekli olabilirim? Sigortalı çalıştığım sürenin Emekli Sandığı'na sayılması için prim farkını ödeme imkanım var mı? Engelli olarak emekli olduktan sonra yurtiçi veya yurtdışında çalışırsam, SGK emekliliğimi iptal edip o güne dek ödediği emekli maaşlarını ve emekli ikramiyesini geri ister mi? Günal CK

İlk defa 2008/Ekim aybaşından sonra 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olduğunuzdan, raporunuzun SGK Sağlık Kurulu'nca incelenmesi sonucu, çalışma gücündeki kayıp oranınızın; yüzde 50 ila yüzde 59 arasında olduğu kabul edilirse 4320 prim günüyle 16 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı 14 Aralık 2021, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olduğu kabul edilirse 4680 prim günüyle 18 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı 14 Aralık 2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Her iki durum için de prim gün sayınız yeterli. Ancak sigortalılık süreniz eksik. 4/a (SSK) kapsamındaki prim günleriniz 4/c kapsamındaki prim günlerinizle birleştirilir. Bunun için sadece intibak farkı ödemeniz gerekir. 15 aylık askerlik sürenizi borçlanırsanız, sigortalılık süresini dolduracağınız tarihleri de 15 ay geri çekebilirsiniz.

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olduğunuzdan, engelli hakkıyla emekli olduktan sonra 4/a veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya başlarsanız aylığınız kesilmez. Emeklilik iptali ve ödenen emekli aylıkları ile emekli ikramiyesinin iadesi söz konusu olmaz. Ancak yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamanız hali tartışmalı. Kanuna göre kesilmesi gerekmez iken, SGK'nın 2018/38 sayılı Genelgesi'ne göre, çalışma tarihini takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir. Ayrıca süreli rapor ile emekli olduğunuzda, rapor süresi sonunda kontrol muayenesine tabi tutulursunuz. Kontrol muayenesi sonucu çalışma gücü kayıp oranınızın düşmesi halinde emekliliğinizin iptali söz konusu olabilir.

Sözleşmesi biten tazminat alabilir mi?

72 yaşında emekli çalışanım. 4 yıldan beri bir özel öğretim kurumunda çalışıyorum. Ağustos sonunda sözleşmem bitiyor. Yeni sözleşme yapmadan işten ayrılmak istiyorum. Bu durumda kıdem tazminatı alabilir miyim? Ruzgar47nd

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için hizmet sözleşmesinin, 1475 sayılı (eski) İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor. Belirli süreli iş sözleşmesinin, sözleşme süresinin bitimi ile sona ermesi hali, kanunda sayılan sebepler arasında yer almıyor. Hizmet sözleşmeniz, sözleşme süresinin sona ermesine bağlı olarak kendiliğinden sona ermiş olacağından, kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

SSK, emekliye yetim aylığı bağlamaz

Kız kardeşim Emekli Sandığı'ndan emekli ve dul. SSK'dan emekli babamızı kaybettik. Annem de ardından hayata veda etti. Kız kardeşim ölüm aylığı alabilir mi? Aynur Gültekin

SSK emeklisi babadan kız çocuğuna ölüm (yetim) aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmasının yanı sıra, sosyal güvenlik kanunları kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor. Kız kardeşiniz dul olsa da kendi sigortalılığı nedeniyle Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı aldığından, SSK emeklisi babanızdan aylık alamaz.