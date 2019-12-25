Doğum borçlanması sigorta başlangıcımı geri çeker mi?

23 Nisan 1974 doğumluyum. 1 Ekim 1989 tarihinde staj nedeniyle sigortalı oldum. 12 Ağustos 1996'da tam sigortalı olarak işe başladım, 21 Kasım 2004'e kadar çalıştım. 1 Ocak 2005'te isteğe bağlı sigortalı oldum, 1 Ekim 2008'den itibaren isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur'a sayıldı. 2 Ocak 2012'de SSK kapsamında işe başladım, 31 Ağustos 2016'da işten ayrıldım. 5293 gün SSK, 1171 gün Bağ-Kur olmak üzere toplam 6464 günüm var. 7 Şubat 2004 ve 23 Ocak 2010 tarihlerinde doğum yaptım. Doğum borçlanması yaparak sigorta başlangıç tarihimi geriye çekebilir miyim? Öznur Türker

Doğumlar, staj sigortanızın başladığı tarih ile tam sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih arasında olsaydı, tam sigortalı olarak çalışmaya başladığınız 12 Ağustos 1996 tarihi borçlanacağınız süre kadar geri gelirdi. Doğumlar tam sigortalı olduğunuz 12 Ağustos 1996 tarihinden sonra olduğundan, doğum borçlanması sigorta başlangıcınızı geri götürmez. Ayrıca doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler borçlanılabiliyor. Verdiğiniz bilgilere göre sizin borçlanabileceğiniz pek bir süre de yok.

EYT'li sayılır mıyım?

14 Temmuz 1975 doğumluyum. 6 Eylül 1994 tarihinde işe girdim. 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 prim günü ve 55 yaş şartlarına tabi olduğumu daha önce öğrenmiştim. 7 yıla yakın zamandır tüm çabalarıma rağmen iş bulup çalışamıyorum. Bu nedenle 18 aylık askerlik borçlanması yaptım, geriye 755 gün eksik prim günüm kaldı. Kalan 755 günü isteğe bağlı olarak ödemek istiyorum. Ödemeye Ocak 2020'de başlayacağım. 5750 prim gününü 2022 yılının ilk aylarında tamamlayacağıma göre, bu tarihlerde EYT'lilere bir çözüm getirilirse, ben bu gruba dahil oluyor muyum? Yani EYT'lilerle ilgili bir kanun çıktığı tarihte benim de 5750 prim günüm tamamlandığı taktirde yaşıma bakılmaksızın EYT'li sayılabiliyor muyum? G. Özen

Hizmet başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT'lisiniz. Ancak bugüne kadar EYT ile ilgili bir yasa taslağı ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik şartları konusunda da bir veri yok. EYT'lilerin talebi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması.

EYT yasası çıkar ve 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları uygulanırsa, 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için yaş şartı aranmaksızın erkeklerin 25, kadınların ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü şartlarıyla emekli olmaları mümkün olabilecek. Buna göre, sigortalılık süreniz 25 yıldan fazla olduğundan, 5 gün daha prim ödediğinizde 5000 prim günü şartını da sağlamış olacaksınız ve EYT'li olarak emekli olmanız mümkün olabilecek.

EYT'lilerle ilgili olarak kademeli emeklilik şartlarına göre aranan prim gününü tamamlamış olup da yaşının dolmasını bekleyenler için bir düzenleme yapılması halinde ise 5750 prim gününü tamamladığınızda EYT'li olarak yaş şartı aranmaksızın emekli olmanız yine mümkün olabilecek.