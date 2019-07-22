Annem 4 Nisan 1970 doğumlu. 1 Temmuz 1989'da SSK girişi var. Şu an 365 gün SSK, gerisi Bağ-Kur olmak üzere 2000 prim günü var. Halen Bağ-Kur sigortalılığı devam ediyor. Ben 1992, kardeşim 1999 doğumluyuz. Annemin emekliliği konusunda nasıl bir yol izlememiz gerekir? Şu an SSK'ya geçip doğum borçlanması yapmak mantıklı mı? Serdar Kurses

Anneniz Bağ-Kur statüsünden en erken 5400 prim günüyle 56 yaşını dolduracağı 4 Nisan 2026 tarihinde emekli olabilir. Eksik prim günü için sizin ve kardeşinizin doğum tarihlerinden itibaren iki yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler için doğum borçlanması yapabilir.

SSK statüsünden emekli olabilmesi için ise öncelikle son 2520 günlük prim ödemesinin en az 1261 gününün SSK kapsamında olması gerekiyor. Son 2520 günlük prim ödemesinin en az 1261 günü SSK kapsamında olmak koşuluyla, 5375 prim gününü tamamladığında ya da 3600 prim günüyle 58 yaşını dolduracağı 4 Nisan 2028 tarihinde SSK statüsünden emekli olması mümkün olabilir. 4/a statüsünden 5375 günle emeklilik tercihinde, prim gününü erken tamamlaması için doğum borçlanması yapabileceği sürelerin tamamını borçlanması gerekir. 3600 günle emeklilik tercihinde ise bundan sonraki süreçte en az 1261 gün 4/a kapsamında prim ödemesi gerekeceğinden, doğum borçlanması yapmayabilir. Ancak 58 yaşı dolana kadar 3600 prim gününü tamamlayamaması halinde eksik kalan süre kadar doğum borçlanması yapabilir.

Yeraltı sigortası emeklilik yaşını geri çeker mi?

Yazılarınızı nedense ihtiyaç yokken de zevkle okuyordum. Artık bizim de ihtiyacımız oluştu. Ben 06.11.1970 doğumluyum. 01.02.1992 ilk sigorta girişim. 31.03.1993 ile 31.08.1994 arasında 17 ay yedek subay olarak askerlik yaptım (3 ay acemilik, ustalık OHAL bölgesinde 9 ay asteğmen, 5 ay teğmen). 2000-2006 yılları arasında 3 yıl yeraltı sigortam var. Şu anda askerlik harici toplamda 8300 günüm var. Size iki sorum olacak. Birincisi yeraltı sigortam yaşı geri çeker mi? İkincisi Emekli Sandığı hizmetimi birleştirmemin bir yararı veya zararı olur mu? B.Y.

Emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Yeraltı çalışmanız 1800 günden az olduğundan emeklilik yaşınızı etkilemez. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamış olduğunuzdan 53 yaşınızı dolduracağınız 6 Kasım 2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız. Emekli Sandığı hizmetiniz emekli olurken zaten birleştirilir. Bu hizmet birleştirmesi aylık bağlama oranınızı iki puan artırır. Ayrıca 2000 öncesi prim gün sayınızın toplam prim gün sayınıza oranı artar. Bunlar da emekli aylığınızı olumlu etkiler.