Emekli maaşımı nasıl yükseltebilirim?

2012 yılında 5866 gün olarak SSK'dan prim günümü doldurdum. Yaşım 50, 3 yıl daha var emekli olmama. Hafta sonu bir restoranda müzisyenlik yapıyorum. Emekli maaşımı, puantaj 7'den nasıl yükseltebilirim? Haftada sadece cumartesi geceleri müzik yapıyorum, bazen cuma gece de oluyor.

Nazif Akman

Emekli aylığı hesabında iki temel parametre esas alınıyor. Bunlardan biri, üzerinden prim ödenen prime esas kazanç tutarlarına göre hesaplanan ortalama kazanç tutarı, diğeri ise toplam prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı. Bu bağlamda ne kadar yüksek kazanç üzerinden ne kadar fazla süre prim ödenirse emekli aylığı da o nispette yüksek oluyor. Ancak bu denklemde, prime esas kazancın emekli aylığına etkisi prim gün sayısından daha fazla oluyor.

Ayrıca sizin gibi 2000 öncesi sigortalı olanların emekli aylıkları; 2000 öncesi, 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası prim günleri için hesaplanacak üç ayrı kısmi aylık toplamından oluşuyor. Bu üç dönemin de ortalama kazanç hesapları ile aylık bağlama oranları farklı. Bu nedenle primlerin ödendiği dönemler de emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor.

Emekliliğinize kalan süreçte ödenecek primlerin emekli aylığınızda sağlayacağı artış, üzerinden prim ödenecek kazancın yüksekliğine ve prim ödeme süresine göre değişir. Zira bundan sonra ödenecek primler, Ekim 2008 sonrası kısmi aylığınızı etkileyecek. Bu dönemde ödenecek primlerin emekli aylığına olumlu yansıması, bu dönemin kazanç ortalamasını yukarı çektiği ölçüde olacaktır.

Bağ-Kur, emekliye yetim aylığı bağlamaz

Annem 4/a (SSK) emeklisidir. Eşinden ayrılmıştır. Dedem Bağ-Kur emeklisi olup vefat etmiştir. Anneme kendi maaşı ile birlikte dedemden maaş bağlatılabilir mi? Rumuz Bornova-1980

Bağ-Kur sigortalısının kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmıyor, sosyal güvenlik kanunları kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor. Anneniz eşinden ayrılmış olsa da kendi çalışmasından dolayı SSK statüsünden emekli aylığı aldığından, Bağ-Kur emeklisi olan vefat etmiş dedenizden yetim aylığı alamaz.