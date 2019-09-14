Silahlı kuvvetlerden 27 yıl 6 ay üzerinden emekli olmuş bir emekli subayım. Halen 20 yıldır üniversitede yardımcı doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Emekli olduğumda birikmiş para alabilecek miyim? Alacaksam takriben ne kadar olur bu miktar? İrfan Özcan

Devlet üniversitesinde mi yoksa vakıf üniversitesinde mi çalıştığınızı belirtmemişsiniz.

Devlet üniversitesinde çalışıyorsanız, üniversitede geçen her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlanmaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak ödenir. İkramiye tutarınız, derece, kademe ve ek göstergeniz ile emeklilik tarihinizdeki katsayılara göre değişir.

Vakıf üniversitesinde çalışıyorsanız, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışıyor olmalısınız. Bu durumda ikinci bir emekliliğiniz söz konusu olmayacağından, ancak iş sözleşmenizin işveren tarafından haklı nedene bağlı olmaksızın sona erdirilmesi ya da haklı nedenle sizin sona erdirmeniz halinde, üniversitedeki çalışma sürenizin her tam yılı için, kıdem tazminatı tavanını aşmamak üzere 30 günlük ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

Eşim hem benim hem kendi emekli aylığını alabilir mi?

1970 doğumlu olan eşimin SSK sigorta girişi 1989. SSK'dan 365 gün, 2003 yılı ve sonrasında yaklaşık 2000 gün Bağ-Kur prim ödemesi var. SSK'lı olarak bir işe girer, 1992 ve 1999 doğumlu iki çocuğumuz için borçlanırsak, SSK'dan ne zaman emekli olur? Ayrıca, ben SSK emeklisiyim. Vefatım halinde eşim de SSK emeklisi olursa, hem benim hem de kendi maaşını alabilir mi? Ali Kurses

Eşiniz, 4/a (SSK) statüsünden emekliliği için gereken sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlamış. Sigorta başlangıcı 23 Mayıs 1989 tarihinden önce ise 5300, sonra ise 5375 prim gününü tamamladığında emekli olmaya hak kazanır. Eksik prim günü için 720'şer günden 1440 gün doğum borçlanması yapabilir. Geri kalan eksik süreyi 4/a kapsamında prim ödeyerek tamamlaması gerekir.

Allah gecinden versin, vefatınız halinde eşiniz SSK emeklisi olsa da hem sizden ölüm (dul) aylığı hem de kendi emekli aylığını alır. Sadece sizden bağlanacak aylığın oranı yüzde 75 değil, yüzde 50 olur.

Adi malullük aylığı bağlanan tabip ilave ödeme alabilir mi?

1994 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tabip olarak göreve başladım. 2009 yılında adi malul olarak, sağlık problemlerim nedeniyle binbaşı iken uzman tabip olarak emekli oldum. Ben de 2.000 TL ek ödeme alabilir miyim? Oğuz Çırpıcı

İlave ödeme, hizmet sınıfı veya tabi olunan personel kanunu ya da görev yapılan kurum ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın, Emekli Sandığı Kanunu'na göre tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerine yapılıyor.

Yasa hükmüne göre, adi malullük aylığı alıyor olmak ilave ödeme yapılmasına engel değil. Ancak adi malullük aylığı ile birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanmamış olmak gerekiyor. Bildiğim kadarıyla binbaşılara makam tazminatı ödenmiyor. Makam tazminatı almıyorsanız, 2019 yılı başından itibaren ilave ödeme yapılması gerekiyordu. İlave ödeme için SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.