Emeklilik için farklı seçeneğim var mı?

3 yıldır işsiz, etrafımın yardımıyla yaşıyorum. 1 Ekim 1977 doğumluyum. 25 Ekim 1999'da SSK kapsamında mühendis olarak işe başladım ve 394 günüm var. Ardından 1 Ağustos 2001'den 1 Eylül 2016'ya (ihraç) kadar memur olarak çalıştım. 4/c olarak 5167 günüm oldu. Komisyondan olumlu cevap bekliyorum. Teknik liseye 1994 yılında başladım. Staj yapmıştım, etkisi olur mu bilmiyorum. Emeklilik için kimileri prim gününü doldurduğumu kimileri ise doldurmadığımı ifade ediyor. Emekli ikramiyesi ve maaşını hak ettim mi? SSK ya da Bağ-Kur'dan ya da başka alternatif (haberlerde Bağ-Kur/engelli olarak yansıyan) emeklilik hakkım var mıdır? N. Y.

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden normal emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Yaptığınız stajın emeklilik şartlarınıza etkisi olmaz. Buna göre prim gününüzü doldurmamış durumdasınız.

Diğer yandan, 4/a (SSK) prim gününüzle birlikte 15 yıllık fiili hizmet sürenizi tamamlamış olduğunuzdan, bundan sonra prim ödemeseniz de 61 yaşınızı doldurduğunuzda Emekli Sandığı statüsünden yaştan emekli olmanız mümkün. Buna göre de 61 yaşınızın dolmasını beklemek koşuluyla emeklilik için prim gününüzü doldurmuş durumdasınız. Ancak emekli aylığınız birleştirilen 4/a ve 4/c prim günü/hizmet süreniz üzerinden bağlanacağından ve ihraç edilmiş olduğunuzdan, emekli ikramiyesi ödenmez.

Göreve iade edilmemeniz halinde alternatif olarak 4/a veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında en az 1260 gün prim ödeyerek 4/a veya 4/b statüsünden emekli olmanız mümkün. Ancak bu durumda da en az 60 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Engelli hakkıyla emeklilik için ise en az yüzde 40 oranında çalışma gücü kaybı olduğuna dair rapor gerekiyor.

Emekli olduğumda tazminatlarımı alabilir miyim?

16 Haziran 1970 doğumluyum. 1 Eylül 1994'de SSK başlangıcım var. 13.08.1998 ile 28.04.2010 arası 12 yıl Ziraat Bankası memuriyetim, 01.01.2013 ile 07.05.2019 arası 6,5 yıl belediyede işçi olarak hizmetim var. Aralarda başka firmalarda işçi olarak sigortam yattı. Banka ve belediyeden hiçbir ücret almadan istifa ettim. Ne zaman emekli olacağım? Emekliliğimi hak ettiğimde banka ve belediyedeki tazminatlarımı alabilecek miyim? EYT'miyim? Askerliğimi 15 ay erbaş olarak yaptım ve borçlandım. Armağan Özbaş

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 prim günü, 55 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gününüz yeterli, 25 yılınız 1 Eylül 2019'da doluyor ve bu tarihten itibaren EYT'li oluyorsunuz. 55 yaşınızı dolduracağınız 16 Haziran 2025 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız. Hem bankadaki hem de belediyedeki çalışmanız istifanız ile sona erdiğinden, her iki kurumdaki çalışma süreleriniz için tazminat alamazsınız.