Emeklilik için izleyeceğimiz yol ne olmalı?

Yengem 23 Ocak 1954 doğumlu. 3 çocuğu var. 4/a sigorta başlangıcı 1 Aralık 1998. 1999 yılında da ödeme yapılıp, 2011 yılına kadar prim ödemesi yapılmamış. 2011'den sonra prim ödemeleri başlamış. Toplam prim gün sayısı 2850. SGK'nın sitesinden baktığımda 58 yaş, 25 yıl sigortalılık ve 5975 prim gün ödemesine tabiyiz. Eksik prim gün sayımız 3150, tabii yanlış anlamadıysak. Yaşımız tamam, 5 yıl sigortalılık süremiz eksik. Primlerimizi en kısa sürede ödeme şansımız var mı (özellikle 1999-2011 arasını), yani emeklilik için izleyeceğimiz en iyi yol/yöntem nedir?

Murat Bilgin

SGK'nın sitesinden baktığınız emeklilik şartları, 1 Aralık 1998 sigorta başlangıçlı erkek sigortalıya ilişkin. Sanırım sorgulama yaparken cinsiyet seçeneğini “kadın” olarak işaretlemediniz. Yengeniz 1 Aralık 1998 sigorta başlangıcıyla normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5975 prim günü şartlarına tabi. Yani yaş şartının yanı sıra sigortalılık süresi şartını da sağlamış oluyor. Ancak prim günü şartı ve buna bağlı olarak eksik prim gün sayısı değişmiyor.

Yengeniz 58 yaşını doldurmuş olduğundan, 5975 prim günüyle normal emeklilik yerine 3600 prim günüyle yaştan emekli olabilir. Bu durumda eksik prim günü 750 gün olur ve iki yıl sonra emekli olabilir. Eksik prim günü için 1999-2011 dönemine ilişkin prim ödeyemez. Ancak 1 Aralık 1998'den sonra doğan çocuğu varsa doğum borçlanması yapabilir.

Bunun dışında, eksik prim günü 1260 günden az olduğundan, eksik prim gününü isteğe bağlı sigortalı olarak da tamamlayabilir.

1955 doğumlu ev hanımıyım. İşitme engelliyim. 19 Aralık 1996 tarihinde Bağ-Kur'lu oldum. 11 Kasım 1998'de firmamız kapandı. Toplam prim ödeme gün sayım 1 yıl 10 ay 22 gün. Emekli olabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Sigortalı olarak prim ödeyerek kaç yılda emekli olabilirim? İşitme engelli olduğuma dair rapor mu almam gerekiyor?

Emine Salur

Emekliliğiniz için yaş ve sigortalılık süresi sorununuz yok. 3600 prim günüyle 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilirsiniz. Eksik prim gününüzü tamamlamak için, son 2520 günlük prim ödemenizin en az 1261 günü 4/a (SSK) kapsamında olacak şekilde, isteğe bağlı sigortalı olarak da prim ödeyebilirsiniz. Engellilik durumunuz emeklilik için daha fazla avantaj sağlamayacağından, rapor almanıza gerek yok.