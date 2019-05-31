Emeklilik şartları herkesin özel durumuna göre değişir

15 Mayıs tarihli SÖZCÜ gazetesindeki yazınızı okudum ve çok heyecanlandım. Hep bana emekliliğim için 58 yaş diyorlardı. Yazınızı okuyunca benim de şartlarımın tamam olduğunu gördüm. 21 Mart 1964 doğumluyum. İlk sigorta girişim Eylül 1989. Daha sonra esnaflık yaptım, Bağ-Kurluydum. Tekrar sigortalı çalışmaya başladım. Toplamda 3600 gün doldu, hatta fazla da oldu. 29 Aralık 2017'de işten ayrıldım. Bana da yardımcı olur musunuz? Ben ne zaman emekli olurum? Esra

Emeklilik şartlarının tespitinde ve emekliliğe hak kazanılmasında herkesin durumunu kendine özel şartları içinde değerlendirmek gerekiyor. Bazen iki kişinin mevcut durumları aynı gibi gözükse de aralarında ilk etapta göze çarpmayan farklı durumları söz konusu olabiliyor. Bu da emeklilik şartlarını ve emekliliğe hak kazanma tarihlerini değiştirebiliyor. Tıpkı sizin durumunuzda olduğu gibi. Heyecanınızı kaybetmenizi istemezdim ama maalesef sizin durumunuzla, sözünü ettiğiniz yazıdaki kişilerin durumları farkı. Onlar da 3600 günle emeklilik için 58 yaş şartına tabiler. Ancak biri 1954, diğeri 1955 doğumlu. Her ikisi de 58 yaşını doldurmuş ve yaş şartını sağlamışlar. Yani 3600 günle emekli olmak için yaş sorunları yok. Onların eksiği prim günü. Siz de onlar gibi 3600 günle emeklilik için 58 yaş şartına tabisiniz. Ancak siz 1964 doğumlu olup, henüz 58 yaşınızı doldurmamış olduğunuzdan, 3600 prim gününü tamamlamış olsanız da emeklilik için 58 yaşınızı doldurmanız gerekiyor.

Erken doğum nedeniyle kullanılamayan izin

Anneler Günü'nde yazmış olduğunuz yazınızda, erken doğum yapan annenin doğumdan önce kullanamadığı izin sürelerinin doğum sonrasına eklendiğini yazmışsınız. Ben 31 haftalık doğum yaptım. Doğum iznine ayrılabilmeme 1 hafta vardı. Memur değil, işçiyim. Bu nedenle izin süresine eklenemeyeceği söylendi. Yazınızın dayanağını paylaşırsanız, ben de iznimle alakalı araştırma yapıp hakkımı aramak istiyorum. Olcay

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı izin süresinin doğum sonrası izin süresine ekleneceğine ilişkin ifademin yasal dayanağı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesi. Maddedeki ifade aynen şöyle: “Kadın işçilerin doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. (6111 sayılı Kanun'un 76. maddesiyle eklenen ve 25.2.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren cümle) Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.”