Emeklilik statüsünde son 7 yılın önemi

25 Eylül 1970 doğumluyum. SSK başlangıcım 26 Aralık 1989 olup, 1989-1998 arası 803 prim günüm var. 1995-1996 yıllarında yedek subay olarak 360 gün Emekli Sandığı hizmetim var. 4 Ekim 2000'de Bağ-Kur sigortam başladı ve halen devam ediyor. Bağ-Kur'dan emeklilik şartlarım nedir? Vergi mükellefiyetim devam ederken SSK'ya geçsem ve primlerim ayda 5 veya 30 gün üzerinden ödense SSK'dan emeklilik şartlarım ne olur? Can Say

Emekli Sandığı'na tabi geçen yedek subaylık hizmetinizin dörtte biri kadar fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süreniz olmalı. FHZ süreniz 360 güne dahilse 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emeklilik için 25 yıl (9000 gün) prim günü ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Dahil değilse 90 gün FHZ süresiyle birlikte Emekli Sandığı hizmetiniz 450 gün olur. Bu durumda emeklilik yaşınız 56 olur.

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için ise 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 prim günü ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlıyorsunuz. Ancak 1 Mayıs 2008 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik statüsünü son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemesi belirliyor. Son 2520 günde daha çok hangi sigortalılık kapsamında prim ödenmiş ise o sigortalılık statüsünden emekli olunuyor.

4/a statüsünden emeklilik için son 2520 günlük prim ödemenizin yarıdan fazlası 4/a kapsamında olması gerektiğinden, son 3.5 yıl (1261 gün) 4/a kapsamında prim ödemeniz gerekiyor. Bunun için de vergi mükellefiyetiniz devam ederken başlatacağınız 4/a kapsamında ay içinde 30 gün çalışmalısınız. Bu durumda 3.5 yıl sonra 4/a statüsünden, 4/b statüsüne göre daha erken emekli olmanız mümkün olabilir. Ay içinde 4/a kapsamındaki çalışmanız 30 günden az olursa, ayın kalan günlerinde 4/b sigortalısı sayılırsınız. Bu durumda da 4/a statüsünden emekli olabilmek için son 2520 günlük prim ödemesinin yarıdan fazlasının 4/a kapsamında olması şartını çok geç sağlarsınız. Hatta 4/a kapsamında 1-15 gün arası prim ödemeniz olursa bu şartı hiç sağlayamaz ve 4/a statüsünden emekli olamazsınız.

Ekim 2008 öncesi aylık bağlama oranları

2007 Eylül'de 4/a statüsünden emekli oldum. Çalışma hayatım boyunca primlerim asgari ücret civarında ödendi. Bana 2000 öncesi yüzde 60, 2000-2008 arası yüzde 41 aylık bağlama oranları üzerinden yaşlılık aylığı bağlandı. Bu oranlar düşük değil mi? 2000 öncesi çalışma sürem 3355 gün, 2000-2008 arası 1660 gün. Erdal Sağır

2000 öncesi kısmi aylığı gösterge tablosundan hesaplananlar için aylık bağlama oranı yüzde 60. Bu oran 5000 prim günü için olup, kadın sigortalılar için 50, erkek sigortalılar için 55 yaşından sonra doldurdukları her yaş için ve 5000 günden sonraki her 240 gün için 1 puan artırılıyor. 5000 günden eksik her 240 gün için de 1 puan eksiltiliyor. Toplam 5015 prim gününüz olduğuna göre, 2000 öncesi dönem için aylık bağlama oranınız yüzde 60 olur. 2000-Ekim 2008 dönemine ilişkin aylık bağlama oranı ise ilk 3600 günün her 360 günü için yüzde 3.5, sonraki 5400 günün her 360 günü için yüzde 2'dir. Buna göre, 5015 prim gününüzün 3600 günü için yüzde 35, sonraki 1415 gün için yüzde 6 olmak üzere aylık bağlama oranınız yüzde 41 olur. Sonuç itibarıyla aylık bağlama oranlarınız doğru.