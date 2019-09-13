Eşim dışardan prim ödeyerek emekli olabilir mi?

ABD vatandaşı, 1951 doğumlu eşim 2003-2019 arası kesintisiz 16 yıl Türkiye'de bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 16 Eylül 2019 itibarıyla bu görevden ayrılıyor. Emeklilik hakkı almak için yeni bir iş bulur ise ne zamana kadar çalışmalı? Çalışmaması halinde belli süre dışarıdan prim ödeyerek bu hakka ulaşması mümkün mü? İbrahim Yüksel

Eşinizin, 4/a (SSK) statüsünden emekliliğe hak kazanabilmesi için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlaması gerekiyor. 4500 günden fazla prim ödemesi olduğundan, bundan sonra prim ödemese de 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağı 2028 yılında emekli olabileceği gibi, 7000 prim gününü tamamladığında da emekli olabilir. Çalışmaması halinde, 7000 prim gününü tamamlamak için 1230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir.

Emeklilik sonrası öğrenim süresi için intibak yapılır mı?

2016 yılında Emekli Sandığı'ndan 2/3'den emekli oldum. Emekli olduktan sonra iki yıllık yükse okul bitirdim.

Emekli Sandığı'ndan intibak yaptırabilir miyim? Yaptırabilirsem bunun bir kanun maddesi var mı? İsmail Çakır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin (A) bendinin 12/d fıkrası ve 167. maddesi hükümlerine göre, emekli olduktan sonra bitirilen bir üst öğrenim süresi için intibak yapılmamaktadır.