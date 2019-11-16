EYT çıkarsa eşim emekli olabilir mi?

Eşim 3 Mart 1981 doğumlu. İlk sigorta başlangıç tarihi (staj sigortası) 15 Eylül 1997. e-Devlet üzerinde işe ilk giriş tarihi 15 Eylül 1997 görünüyor. Daha sonra 30 Ocak 2000 tarihinde sigortalı olarak işe başlıyor. Şu an itibarıyla yaklaşık 5213 gün sigortası var ve çalışmaya devam ediyor. 21 Haziran 2016 doğumlu bir çocuğumuz var. Eğer EYT yasası çıkarsa eşim emekli olabilir mi? Çıkmaz ise ne zaman emekli olur? Doğum borçlanması yapmamız bize fayda sağlar mı? Merih Türkarslan

Staj döneminde stajyerler, kısa vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayıldıklarından hizmet dökümlerinde sigorta başlangıç tarihi olarak staj dönemindeki kısa vadeli sigorta başlangıç tarihi yer alıyor. Ancak adlarına sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primi ödeniyor. Uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, staj başlangıcı emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor.

EYT'liler, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emekliliği için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olanlar için kullanılan bir ifade. Eşinizin sigorta başlangıcı, adına uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı 30 Ocak 2000 tarihi olduğundan EYT'li sayılmıyor.

Doğum borçlanması, eşinizin emeklilik şartlarını değiştirmez, sadece prim günü kazandırır. Prim günü 4500 günden fazla olduğundan, bundan sonra prim ödemese de 58 yaşını dolduracağı 3 Mart 2039 tarihinde 4/a (SSK) statüsünden emekli olmaya hak kazanır.