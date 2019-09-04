EYT kapsamında mıyım?

Doğum tarihim 1 Şubat 1971. 1990 yılı SSK girişliyim. 1990-2001 arası 2423 gün, 2008-2013 arası 1148 gün olmak üzere SSK'dan toplam 3571 prim günüm var. İlave olarak 181 gün isteğe bağlı sigortalılığım ile birlikte toplam prim günüm 3752. 2012 ve 2014 yıllarında doğan iki çocuğum var. Sorum; EYT'den, SSK kapsamında hiçbir ödeme yapmadan faydalanabiliyor muyum? Diğer sorum EYT kabul edilmez ise hangi şartlarda sigortalı olabilirim? Bilnur Özkan

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili henüz bir çalışma yok. Dolayısıyla çıkıp çıkmayacağı, çıkacaksa da nasıl çıkacağı belli değil. Bir an için EYT'liler hakkında 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması yönünde düzenleme yapıldığını/yapılacağını kabul edelim. Bu durumda 3600 prim günüyle emeklilik için 50 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Normal emeklilik için ise yaşınızı zaten doldurmuşsunuz ancak prim gününüz eksik. Dolayısıyla yaşa takılmamış oluyorsunuz.

Bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı doldurduğunuzda yaştan emekli olabilirsiniz. Normal emeklilik için ise sigorta başlangıcınız 23 Mayıs 1990 tarihinden önce ise 5375, sonra ise 5450 prim gününüz olmalı. Prim gününü tamamladığınızda emekli olmaya hak kazanırsınız. Eksik prim gününüz için doğum borçlanması yapabilirsiniz. Doğum borçlanması sonrası eksik kalan prim günü için de isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus, son prim ödemeniz isteğe bağlı sigortalılık kapsamında ise doğum borçlanması öncesinde 4/a kapsamında sigortalılığınızı başlatıp, son sigortalılık halinizin 4/a kapsamında olmasını sağlamanız.

Yedek subay öğrencilik dönemini hizmete saydırabilir miyim?

14 Eylül 1995 itibarıyla memuriyete başladım. 1996 Kasım ayı itibarıyla 16 ay yedek subay olarak askerlik yaptım. 2018 yılında 11 ay ücretsiz izin kullandım. Bir an önce 25 hizmet yılını doldurup yaşımı beklemek istiyorum. 4 ay yedek subay öğrenciliğim ile 11 ay ücretsiz iznimi hizmetime saydırabilir ve 2020 Ekim ayında emeklilik dilekçemi verebilir miyim? Ünal Polat

Yedek subay okulundaki öğrencilik döneminizi ve ücretsiz izin sürenizi borçlanarak hizmet sürenize saydırabilirsiniz. Ayrıca yedek subaylık dönemine ilişkin hak kazanmış olduğunuz 3 aylık fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süresi de hizmet sürenize ekleneceğinden, 25 yıllık hizmet süreniz Ekim 2020'den önce dolar. Ayrılmadan önce hizmet sürenizi doğrulatıp, emeklilik yaşınızı beklemek üzere görevden ayrılabilirsiniz. Emekliliğe yaşınızı da doldurduğunuzda hak kazanacağınızdan, emeklilik dilekçenizi yaşınız dolduktan sonra verebilirsiniz.