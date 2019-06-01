22 Kasım 1967 doğumluyum. 14 Aralık 1989 – 29 Aralık 1989 arası SSK ‘ya ödenmiş primim var. 11 Nisan 1994 – 30 Haziran 1994 arası yedek subay okulunda öğrencilik yaptım. 1 Temmuz 1994'den 31 Temmuz 1995'e değin askerliğimi yedek subay olarak yaptım. 8 Eylül 1995'den bu yana milli eğitimde kadrolu öğretmenim. Fiili hizmet zammı sürem ne kadardır? Ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca yukarıda belirttiğim tüm süreçleri göz önünde tuttuğumuzda sigortalılık süremin başlangıç tarihi ne zamandır? Hüseyin Öztunay

Fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süreniz, yedek subay olarak askerlik yaptığınız Emekli Sandığına tabi hizmet sürenizin dörtte biri kadar olur. 1 yıl 1 ay yedek subaylık yaptığınıza göre, 3 ay 8 gün FHZ süreniz vardır. Bu süre hem hizmet sürenize eklenir hem de emeklilik yaşınızdan indirilir.

Emekli Sandığı statüsünden emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre değil, 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan hizmet süresine göre belirlenir. 4/a kapsamındaki prim gününüz, yedek subaylık ve FHZ süreniz ile 23 Mayıs 2002 tarihine kadar olan öğretmenlik hizmet süreniz dikkate alındığında, emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 54 yaş şartlarına tabi olursunuz. Hizmet sürenizi tamamlamışsınız. 3 ay 8 günlük FHZ süreniz emeklilik yaşınızdan indirilir. Buna göre de emeklilik yaşınız 14 Ağustos 2021'de dolar ve emekli olmaya hak kazanırsınız.

66.80 ölüm aylığı değil emekli aylığı bağlama oranıdır

Ağabeyim SSK emeklisi iken Ocak 2011 yılında vefat etti. Eşinden başka maaş bağlanacak varisi yoktu. Eşine gelen SSK maaş bağlama dökümünde gösterge 14775, aylık bağlama oranı da 66.80 olarak gözükmektedir. Ölen eşten bağlanacak aylık oranı yüzde 75 değil midir? Herhangi bir hata varsa geriye dönük aradaki farkı alma durumumuz nasıl olur? Halil Oruç

Gelen yazıdaki aylık bağlama oranı, eşine bağlanan ölüm aylığının oranı değil, ağabeyinizin emekli aylığına ilişkin orandır. Ağabeyinize, 14775 gösterge ve yüzde 66,80 aylık bağlama oranı üzerinden aylık bağlanmış. Eşine de kendisinden başka hak sahibi olmaması nedeniyle, ağabeyinize bağlanan (almakta olduğu) emekli aylığının yüzde 75'i bağlanmış olmalı. Bu durumu, eşine ödenen bayram ikramiyesi ile de teyit edebilirsiniz. Eşine 750 TL bayram ikramiyesi ödeniyor ise aylık bağlama oranı da yüzde 75 demektir.