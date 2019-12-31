Hekimlerin ilave ödemesi hangi durumda kesilir?

Mart 2004'te diş tabibi görev unvanı ile Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren emekli hekim ve diş hekimlerine verilen ilave ödemeyi alıyorum. Özel muayenehane açarsam ilave ödeme kesilir mi? Bir polikliniğe fiilen çalışmak kaydıyla ortak olursam, Bağ-Kur mu SSK mı statüsüne tabi olurum? SSK'ya tabi olursam ilave ödeme kesilir mi? Tekrar çalışmaya başlamam nedeniyle ilave ödeme kesilirse, çalışmam sona erdiğinde ilave ödemeyi tekrar almaya devam edebilecek miyim?

İ. Levent Erzi

Emekli Sandığı'ndan emekli olup ilave ödeme hakkı olan tabip ve diş tabiplerinden, muayenehane açan veya şirket ortağı olanlar, 4/b Bağ-Kur kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödemedikleri ve sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışan da sayılmadıklarından, muayenehane açtığınızda ya da polikliniğe ortak olduğunuzda ilave ödemenizin kesilmemesi gerekiyor. Ancak ortağı olmadığınız bir şirket ya da işyerinde 4/a (SSK) kapsamında çalışmanız halinde, 4/a kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi olacağınızdan ilave ödemeniz kesilir. 4/a kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmanız nedeniyle ilave ödemenizin kesilmesi durumunda, çalışmanız sona erdiğinde ilave ödemeyi güncel tutarıyla yeniden almaya başlarsınız.

Borçlanma için prim ödenmemiş süre olmalı

Eşim 4 Şubat 1976 doğumlu. 6 Ağustos 1996 yılında 60 gün SSK primi yattı. 1 Temmuz 2005 tarihinden 29 Aralık 2014 tarihine kadar isteğe bağlı Bağ-Kur'lu olarak 3419 gün prim yatırdı. 2010 yılında ikiz çocuğumuz oldu. İki çocuk için doğum borçlanması yapabilir miyiz ve ne zaman emekli olur?

Oktay Cengiz

Doğum borçlanması, doğum tarihinden itibaren 2 yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler için yapılabiliyor. Çocuklarınızın doğum tarihlerinden itibaren geçen 2 yıllık sürede eşiniz isteğe bağlı sigorta primi ödemiş. Yani borçlanabileceği prim ödenmemiş süre yok. Bu nedenle doğum borçlanması yapamaz. Çalışması mümkün olmayacak ise isteğe bağlı prim ödeyerek prim gününü 5400 güne tamamlayıp, 56 yaşını doldurduğunda 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olmaya hak kazanır.

Yarım zamanlı çalışma yönetmeliği ne durumda?

2016 yılında kanunu çıkan fakat hâlâ yönetmelik yayımlanmadığı için uygulamaya konulamayan memurlarda yarı zamanlı çalışmayla ilgili bir gelişme yok. Bu konuda bir bilginiz var mı? Emrah Seliman

Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma uygulamasından yararlanamayacak memurların belirlenmesi konusunda kamu kurumları ile bakanlık arasında mutabakat sağlanamadığından, yönetmeliğin yayımı gecikti. Son bilgi, hazırlanan yönetmelik taslağının kurumların görüşüne açıldığı şeklinde.