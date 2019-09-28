Hizmet birleştirmesi emekli aylığıma katkı sağlar mı?

1963 doğumluyum. 1992 yılında 14/2 derece ile ortaokul mezunu olarak memuriyete başladım. Şu an fakülte mezunu olarak 5-6 yıldır 1/4'teyim ve emekliliği hak etmiş durumdayım. Memuriyetten önce özel sektörde 1.5 yıl SSK ve 1 yıl da Bağ-Kur sigortalılığım var. Emekli olmadan önce hizmet birleştirmesi yapmalı mıyım? Emekli ikramiyesine bir katkısı olmayacağını biliyorum. Emekli maaşıma bir katkısı olur mu? Yusuf Ziya Ada

2829 sayılı Kanun'un 4. maddesi hükmüne ve SGK uygulamasına göre, sosyal güvenlik kurumlarına tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştiriliyor. Siz talep etmeseniz de emekli olurken SSK ve Bağ-Kur hizmetleriniz birleştirilecek ve yine intibak farkı ödemek durumunda kalacaksınız. Diğer yandan emekli aylığı hesabında esas alınan parametrelerden biri de toplam hizmet süresine göre hesaplanan aylık bağlama oranı. 2.5 yıllık hizmet birleştirmesi, aylık bağlama oranınızı 2.5 puan artıracak, bu da emekli aylığınızı olumlu etkileyecektir.

EYT çıkarsa 25 yıl 50 yaş şartıyla emekli olabilir miyim?

6 Mayıs 1974 doğumluyum. SGK girişim 4 Ekim 1999, işyeri açışla Bağ-Kur'luyum. Askerliğimi Kasım 1994-Mayıs 1996 arası yaptım. SGK girişimi 8 Eylül 1999 öncesine çekmek için 123 gün askerlik borçlanması yaptım. Eğer EYT çıkarsa, 5 yıl prim ödediğim zaman 25 yıl prim ve 50 yaş ile emekli olabilir miyim? Çıkmazsa şu an itibarıyla 58 yaş şartıyla emekli olabileceğim. İ. Şahin Kahraman

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklik öncesi emeklilik hükümlerinin uygulanması yönünde bir düzenleme yapılırsa, 25 tam yıl prim gününü tamamladığınızda, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirsiniz. Zira 8 Eylül 1999 öncesinde, Bağ-Kur'lu kadınlar 20, erkekler 25 tam yıl prim ödediklerinde yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyorlardı.

Kızım 3600 günle emekli olabiliyor mu?

Kızım 15 Şubat 1978 doğumlu. 1 Kasım 1997'de SSK'lı olarak işe başladı, 31 Mart 1999'da işten ayrıldı. 26 Nisan 2008'e kadar prim ödenmedi. 26 Nisan 2008'den itibaren yine SSK'lı olarak çalışmaya başladı, ancak işyeri kapanmak üzere olduğu için işten ayrılması gerekiyor. SSK sayfasını inceliyoruz, 4/a hizmet dökümünde toplam uzun vade gün sayısı 4565 yazıyor. Emekliliği için ne kadar prim günü gerektiğini anlayamadık. 3600 güne giriyor mu, emeklilik hakkını kazanmış mı oluyor? Yoksa 4500 veya 5900 günle mi emeklilik hakkı kazanacak? Emeklilik hakkı kazanmamışsa ne kadar süre daha prim ödememiz gerekiyor? Hayat

Kızınızın sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan, 3600 prim günüyle 4/a (SSK) statüsünden emekli olması mümkün. Ancak 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 50 yaş şartlarını 23 Mayıs 2011 tahinden sonra sağlamış olacağından, 58 yaşını doldurması gerekiyor. Bundan sonra prim ödemese de 58 yaşı dolduğunda emekli olabilir.

Diğer yandan normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 54 yaş şartlarına tabi. Buna göre de prim gününü 5975 güne tamamlamak koşuluyla 54 yaşı dolduğunda emekli olmaya hak kazanır. Eksik prim gününü tamamlamak için 1230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir.