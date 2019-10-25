İsviçre’deki çalışmalarımı Türkiye’ye aktarılabilir miyim?

4 Temmuz 1975 doğumluyum. Türkiye'de ilk sigorta girişim 2006 Nisan ayında. Toplam 4200 gün sigortam var. 1992-1999 arasında İsviçre'de yaşıyordum. Orada 2 sene çalışıp askerliğimi yurtdışı-bedelli olarak yaptım. Yurtdışı çalışma günlerimi SGK'ya aktarsam sigorta başlangıcım geri çekilebilir mi? Savaş Bağ

İsviçre'deki çalışma günleri SGK'ya aktarılamıyor ancak orada ödenen primlerin Türkiye'ye transferi sağlanabiliyor. Primleri transfer edilen sürelerin borçlanılması halinde de transfer edilen primler borçlanma primine mahsup edilebiliyor ya da borçlanma primlerinin tamamı ödendiğinde, transfer edilen primlerin iadesi mümkün oluyor. İsviçre'deki çalışma sürelerinizi borçlanmanız halinde, İsviçre'deki sigorta başlangıç tarihiniz Türkiye'de sigorta başlangıcınız sayılır.

Yurtdışında çalışırsam aylığım kesilir mi?

21 Temmuz 1965 doğumluyum. 2 Ocak 1996 sigorta başlangıcım. Normalde 21 Temmuz 2021 tarihinde emekli olmam gerekiyordu. Ocak 1995'te yurtdışında bir gün çalışmamı borçlanıp, sigorta başlangıcımı bir yıl öne çektim ve 21 Temmuz 2020 tarihinde emekli olacağım. Emeklilik için diğer tüm şartları yerine getiriyorum. Yurt dışında oturma ve çalışma iznim olduğu ve bunu planladığım için soruyorum. 21 Temmuz 2020 tarihinden sonra yurt dışında çalışırsam emekli maaşım kesilir mi? Kesilirse mahkeme yolu açık mı? O bir gün mahkeme yolunu kapatıyor mu? Cengiz Türeli

Yurtdışı borçlanması yaparak emekli aylığı bağlananlardan, yurtdışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanların, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıklarının, tekrara çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesileceği, kanunun emredici hükmü.

Mevcut yasal düzenlemeye göre, borçlandığınız süre bir gün de olsa, yurtdışında çalışmaya başladığınızda emekli aylığınız kesilir. Yargıya başvursanız da sonuç alamazsınız.

Eşim yaşı dolduğunda emekli olabilir mi?

Eşimin 12 Mayıs 1997 tarihinde sigorta girişi, SSK kapsamında 4350 prim günü var. Birkaç yıldır çalışmıyor. Emeklilik hakkını nasıl kazanabilir? Ne kadar çalışması lazım, dışarıdan eksik olan günlerini yatırabilir miyiz? Ya da mevcut prim günüyle 3600 gün yasasından faydalanarak, yaşı bekleyerek emekli olabilir mi? Serdar Ateş

Eşiniz 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5900 prim günü ve 53 yaş; yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi. Prim günü 3600 günden fazla olduğundan, bundan sonra prim ödemese de 58 yaşı dolduğunda emekli olabilir. 5900 günle emekliliği tercih ederseniz, eksik prim gününü tamamlamak için 1230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir. Geri kalan eksik süreyi 4/a kapsamında çalışarak tamamlaması gerekir.