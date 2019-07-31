İşyeri açarsanız Bağ-Kur primi ödersiniz

2 Aralık 1976 doğumluyum. 2000 yılında 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. SSK başlangıcım 1 Temmuz 1996. 3091 gün prim ödemem var. 26 Temmuz 2005 tarihinde Bağ-Kur başlangıcım ve 3870 gün prim ödemem var. 4/a statüsünden emekli olabilmem için ne kadar süre prim ödemeliyim? Prim günlerim dolmuş ise işyeri açarsam Bağ-Kur primi ödemek zorunda mıyım? Sonat Burak

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 prim günü ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gününüz 5825 günden fazla. Ancak 4/a statüsünden emekli olabilmeniz için bir de son 2520 günlük prim ödemenizin yarıdan fazlasının 4/a kapsamında olması gerekiyor. Oysa sizin son 2520 günlük prim ödemenizin tamamı 4/b (Bağ-Kur) kapsamında. 4/a statüsünden emekli olabilmeniz için Bağ-Kur'dan sonra en az 1261 gün 4/a kapsamında prim ödemeniz gerekiyor.

Prim gününüzü tamamlamış olsanız da işyeri açmanız halinde 4/b kapsamında sigortalı sayılırsınız. Bu durumda yeniden 4/b kapsamında prim ödemeye başlayacağınızdan, son 2520 günlük prim dengeniz değişir. Bu da 4/a statüsünden emeklilik planınızı sıkıntıya sokabileceğinden, son 2520 gün dengesine dikkat etmenizi gerektirir.

Kıdem tazminatı için bir yıl çalışmış olmak gerekiyor

Bir özel şirkette birinci yılımın dolmasına bir hafta kala işten çıkarıldım. İade davası açtım ama ayrıca ihbar ve kıdem tazminatı da alamadım. Tazminat davası açarsam bir hafta izne sayılır mı, yani bir yılım dolmuş olur mu ve tazminat alabilir miyim? Hasan Bozyayla

Kıdem tazminatına ve yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için aynı işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. Hem kıdem tazminatına hem de yıllık ücretli izne hak kazanmanız için gereken bir yıllık çalışma süresi dolmadan işten çıkarıldığınızdan, kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak haklı bir neden olmaksızın işten çıkarılmışsanız dört haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı alabilirsiniz.

Ölüm yardımı hangi durumda ödenir?

Emekli Sandığı emeklisiyim. 2003 yılında vefat eden ev kadını eşim için ölüm yardımı alabilir miyim? Vefat ettiğinde almamıştık. Avni Gürer

Emekli Sandığı Kanunu'na göre ölüm yardımı; emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların vefatı halinde, sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyanname vermemiş ise ailesine (sırasıyla eşine, eşi yoksa çocuklarına, çocukları yoksa kişinin anne babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine) yapılan ödemedir.

Bu bağlamda, Emekli Sandığı emeklisinin eşinin vefatı halinde ölüm yardımı ödenmiyor. Emeklinin kendisinin vefatı halinde yukarıda belirtilen kişilere ödeme yapılıyor. Eşin vefatı halinde ölüm yardımı, memur vazifede iken memur olmayan eşinin vefatı halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödeniyor. Sonuç itibarıyla eşinizin vefatından dolayı ölüm yardımı alamazsınız.