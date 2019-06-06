Kıdem tazminatı fonu için şimdilik endişeye gerek yok

1997 Şubat ayından itibaren aynı işyerinde çalışmaktayım. 2020 Nisan ayı için emeklilik dilekçemi işyerime verdim. Sizin de bildiğiniz gibi hükümet kıdem tazminatı için bir fon oluşturmak istiyor. Eğer böyle bir oluşum gerçekleşirse beni de etkiler mi, tazminatımı topluca alabilir miyim? Sizce 2020 Nisan'ına kadar beklemem bir sıkıntı yaratır mı, yoksa yeni bir dilekçe yazıp bu yıl içinde mi çıkışımı yapayım? Özkan Işıltan

2020 yılında emeklilik nedeniyle işten ayrılmak için bugünden verdiğiniz dilekçenin hiçbir önemi yok. Ayrıca kıdem tazminatı ile ilgili olarak şimdiden endişe etmenize de gerek yok.

Kıdem Tazminatı Fonu kurulmasına ilişkin olarak ortada henüz yasa tasarısı bile yok. Önce tarafların üzerinde uzlaşacağı bir yasa tasarısı hazırlanacak. Mevcut durumda tarafların uzlaşması zor gözüküyor. Diyelim ki uzlaştılar, tasarı TBMM komisyonlarında görüşülecek ve sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'da kabul edilip, onay için Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Cumhurbaşkanı onaylayıp Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Yani Kıdem Tazminatı Fonu yürürlüğe girmeden önce karar vermek için zamanınız olacak.

Ayrıca kıdem tazminatına ilişkin yapılması düşünülen değişiklikte, yeni sistemin düzenlemenin yasalaşacağı tarihten sonrası için geçerli olması ve kazanılmış hakların korunması öngörülüyor. Mevcut çalışanlar için öngörülen seçeneklerden biri de eski sistemde devam edebilmelerinin mümkün olması.

Buna göre, çalışanlar eski (mevcut) sistemde devam edebilecek, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarının gerçekleşmesine bağlı olarak da örneğin emekli olduklarında kıdem tazminatlarını alabilecekler. Ya da fonun yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla birikmiş kıdem tazminatları mevcut kıdem tazminatına hak kazanma şartları sağlandığında işveren tarafından, fon dönemine ilişkin tazminatlar ise yeni şartlara göre fondan ödenecek.

Primlerimi iade alabilir miyim?

20 Nisan 1971 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 4 Ekim 1990. Emeklilik için 47 yaş şartına tabiyim. Şu anda 1400 prim günüm var. Emekli olamıyorum ama SSK prim iadesinden faydalanabilir miyim ve ne kadar ödeme alabilirim? Ayten

Yaşlılık toptan ödemesi, sizin deyiminizle prim iadesi, yaş şartını (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık (emeklilik) aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara yapılıyor.

Buna göre, ancak 58 yaşınızı dolduracağınız 20 Nisan 2029 tarihinden sonra yazılı talepte bulunmanız halinde, sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini (primlerin yüzde 20'li kısmını), toptan ödeme şeklinde geri alabilirsiniz. 1 Ekim 2008 tarihinden önce ödenen primler için 1 Ekim 2008 tarihine kadar faiz hesaplanmaz. 1 Ekim 2008'den talep tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme yapılarak ödenir.