Maaşım her ay neden düşüyor?

Özel sektörde çalışmaktayım. Standart bir fiyatla anlaştığım işyerim, 6. aydan sonra kümülatif vergi dilimine girdiğim için artan vergi kesintisi sebebiyle maaşımın düştüğünü söyledi. Ancak başka bir firmada benimle aynı işi yapan arkadaşım, anlaştığı fiyat ne ise ocak ayından bu aya kadar aynı maaşını aldı ve herhangi bir fazla vergi kesilmedi. Bu nasıl olabiliyor? Firmalar bunu kendileri ayarlayabiliyorlar mı? Hakan Yıldırım

Çalışan ile işveren arasındaki ücret anlaşmaları net veya brüt tutar olarak yapılır. İşverenle net ücret üzerinden anlaşma sağlanmışsa, vergi işveren tarafından üstlenilir; brüt ücret üzerinden anlaşma sağlanmışsa, vergi çalışanın ücretinden kesilir.

Diğer yandan, ücretler artan oranlı gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilmekte olup, yüzde 15'ten başlayan vergi oranı, yıl içerisinde ücretin vergi matrahındaki artışa bağlı olarak yüzde 20, 27 gibi arttığından vergi tutarı da artar. Buna göre, net ücret üzerinden anlaşma yapılmışsa, vergi artışı işveren tarafından karşılandığından net ücret tutarı yıl içinde değişmez. Ancak brüt ücret üzerinden anlaşma yapılmışsa, vergi artışına bağlı olarak net ücret tutarı düşer.

Anlaştığınız standart fiyatın (ücretin) net mi brüt mü olduğunu belirtmemişsiniz. Arkadaşınızın net ücretinin değişmemesi, işverenle net ücret tutarı üzerinden anlaşmış olmasından kaynaklanıyordur. Sizin anlaşmanız brüt ücret üzerinden ise vergi artışına bağlı olarak ücretinizin net tutarının azalması normaldir.

Kıdem tazminatı hakkım var mı?

30 Ağustos 1982 tarihinde TSK'da deniz astsubay olarak göreve başladım, 20 Ekim 2005'te isteğe bağlı emekli oldum. 16 Temmuz 2007 tarihinden itibaren çeşitli taşeron firmaların projelerinde güvenlik müdürü olarak aralıksız 15 Ekim 2019 tarihine kadar çalıştım. Emeklilik sonrası prim gün sayım 4315. Bu durumda kıdem tazminatı hakkım var mı? Varsa nasıl talep edebilirim? Turgut İrtem

Emeklilik sonrası çalışmanız sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma olmalı. Bu durumda emeklilik nedeniyle işten ayrılmanız söz konusu olamayacağından kıdem tazminatına hak kazanmanız da söz konusu olmaz.

Ancak işveren tarafından İş Kanunu'nun 25. maddesinde sayılan ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışınız dışında bir nedenle işten çıkarılmanız ya da İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerle işten ayrılmanız halinde son çalıştığınız yerdeki çalışma süreniz için kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.