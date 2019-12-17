Malul sayılmayan engelli koşullarıyla emekli olabilir

Arkadaşım adına birkaç şey danışmak istiyorum. Tarım Bağ-Kur sigortasında 20 yılı (7400 iş günü) var ve kendi işinden başka yerde çalışmamış. İşe giriş tarihi 26 Haziran 1999. Yüzde 60 çalışma gücü kaybı olmasına rağmen 5510 sayılı Kanun'un 25. maddesinin birinci fıkrasına göre emekli olamamış. “Başka hangi yollardan emekli olabilirim?” diyor. Sinan Kelebek

Verdiğiniz bilgiye göre arkadaşınız SGK Sağlık Kurulu'nca malul sayılmamış. Ancak 5510 sayılı Kanun'un 28. maddesinin beşinci fıkrasına göre, SGK Sağlık Kurulu'nca çalışma gücündeki kayıp oranı;

– Yüzde 50-59 arasında olduğu kabul edilenler 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320 prim günü,

– Yüzde 40-49 arasında olduğu kabul edilenler 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 prim günüyle emekli olabiliyorlar.

Arkadaşınızın sigortalılık süresi 18 yıldan, prim günü de 4680 günden fazla olduğundan, çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 kabul edilse bile engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emekli olabilir.

Borçlanacağınız süre Bağ-Kur'a sayılır

26 Haziran 1976 doğumluyum. 29 Temmuz 1998'de işe başladım. 693 günlük çalışmanın ardından İrlanda'ya yerleştim. Orada 10.5 yıl çalıştıktan sonra 2011'in başında Türkiye'ye döndüm. Şu anda 4/a (SSK) gün sayım 3732. 2011 yılından beri primlerim tavandan yatırıldı. Emekliliğim için gerekli olan 5975 günü tamamlamak için 2243 gün için yurtdışı borçlanma yapmak istersem yeni yasaya göre Bağ-Kur'a mı sayılacak? Böyle bir şey olursa 4/a mı yoksa 4/b statüsünden mi emekli olurum? Özlem Akkaya

Borçlanacağınız yurtdışı çalışma süreleriniz 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ancak son 2520 günlük prim ödemenizin tamamı 4/a (SSK) kapsamında olduğundan, 4/a şartlarıyla 4/a statüsünden emekli olursunuz.

Diğer yandan emekliliğiniz için 55 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. 55 yaşınız dolana kadar prim gününüzü tamamlamanız mümkün olabileceğinden, yurtdışı borçlanması için acele etmenize gerek yok diye düşünüyorum. Zira seçeceğiniz prime esas kazancın yüzde 45'i kadar borçlanma primi ödemeniz gerekecek. Ayrıca 2011'den bu yana primleriniz tavandan ödendiğine göre, alt sınırdan borçlanırsanız emekli aylığınız olumsuz etkilenir, tavandan borçlanırsanız maliyeti yüksek olur.