Malullük tespitinde masrafları kim karşılar?

Kayınbabamın 2010 yılında kalp kapakları değişmiş ve o an için kendisine “Çalışabilirsin” demişler, emekli olamamış. Baktığım bazı sitelerde “Malulen emeklilik için kalp kapak ameliyatı ve 1800 gün sigortalı olması gerekiyor” diye yazıyor. Bunun üzerine ben de biraz uğraşayım dedim. Önce CİMER'e yazdım, bizi İŞKUR'a yönlendirdi. Biz “İş değil emeklilik istiyoruz” deyince SGK'ya yönlendirildik. Onlar da tekrar rapor, askerlik şubesi falan derken 6 ay sonraya heyet randevusu verdiler. Babam bir ara kahvecilik yaptı ve Bağ-Kur primini ödememiş. Borcu olduğundan heyete girmesi için hastane 500 ila 1.000 lira arası para istiyor. Sizce ne yapmam lazım? Parayı verip hastaneden emekli olabilir ümidiyle bekleyeyim mi? Yoksa tavsiye edeceğiniz başka yollar var mı?

Ahmet Atılgan

Malullük kararı, düzenlenen rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından veriliyor. Bu değerlendirme “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği”ne göre yapılıyor. Kayınbabanızın mevcut durumuyla malul sayılıp sayılamayacağına ilişkin benim bir değerlendirme yapabilmem mümkün değil. Masrafların karşılanmasına ilişkin olarak; malullük durumunun tespiti için hastaneye sevk istenmesi halinde, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla sigortalıların sevkleri yapılmakla birlikte, prim borcu olanların maluliyet tespitine ilişkin masrafları kendilerince karşılanmaktaydı.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 50. maddesinin ikinci fıkrasına 5.12.2017 eklenen “Kanunun 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılardan, prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunanlardan, primi ödenmiş gün sayısı en az 1800 olanların sevk işlemleri yapılacak ve buna ilişkin masraflar kurumca karşılanacaktır” cümlesine göre, kayınbabanızın prim borcu olmakla birlikte, primi ödenmiş en az 1800 günü varsa, masrafların SGK tarafından karşılanması gerekir. Primi ödenmiş gün sayısı 1800 günden az ise masrafların kendisi tarafından karşılanması gerekiyor.

Ne kadar askerlik borçlanması yapmalıyım?

2 Mart 1969 doğumluyum. İşe başlama tarihim 1 Mayıs 1991. Askerliğimi işe başlamadan önce 18 ay yaptım. Ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekir? Ne zaman emekli olurum? Ömer Güven

1 Mayıs 1991 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 prim günü ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. 520 gün askerlik borçlanmasıyla emeklilik yaşınız 51'e, prim günü şartınız 5450 güne iner. 5450 gün prim ödemiş olmak koşuluyla, 51 yaşınızı dolduracağınız 2 Mart 2020 tarihinde emekli olabilirsiniz.