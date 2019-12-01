Memuriyet öncesi hizmetler nasıl değerlendiriliyor?

21 Temmuz 1970 doğumlu, şu an öğretmenlik yapmakta olan bayanım. İlk sigorta girişim 2 Ocak 1989. 22 Şubat 2001 tarihinde 657 sayılı Kanun'a tabi öğretmenliğe başlayıncaya kadar 1720 prim günüm var. Hizmet birleştirmesi yaptığımda bu günlerin hepsi sayılır mı? Üçte ikisi sayılıyor diye bir şey duydum. Bilgi verirseniz sevinirim. Ayşe Canözler

Memuriyetten önce veya memuriyetten ayrılarak serbest olarak veya resmi ve özel sektörde çalıştıktan sonra memuriyete geçenlerin memuriyet dışındaki bu sürelerinin, biri kazanılmış hak aylığı, diğeri emekli keseneğine esas aylık olmak üzere iki şeklide değerlendirilmesi söz konusu olabiliyor.

Kazanılmış hak aylık derece ve kademesine ilişkin değerlendirme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/C maddesine göre, belirlenmiş hizmet sınıfları için yapılıyor ve özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyete başlayanların özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3'ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendiriliyor. 1720 günlük SSK hizmetiniz, özel okulda öğretmenlik veya yöneticilik yaparak geçmiş ise kazanılmış hak aylığı açısından üçte ikisi dikkate alınır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik şartlarının ve emekli aylığına esas derece ve kademe tespitinde ise tamamı dikkate alınıyor. Buna göre, emeklilik yaşınızın ve emekli aylığınıza esas derece ve kademenizin tespitinde, memuriyet dışındaki hizmet sürenizin tamamı dikkate alınır. Emeklilik için 20 yıl hizmet süresi ve 52 yaş şartlarına tabi olursunuz.

EYT yasası çıkarsa emekliliği hak ediyor muyum?

2 Mayıs 1979 doğumluyum. 1 Aralık 1996 tarihinde sigorta girişim var. Halen sigortalı olarak çalışmaktayım ve 5114 prim günüm var. EYT kanunu çıkarsa emekliliği hak ediyor muyum? İ. Remzi Yavaş

Öncelikle, EYT'lilerin haklı mücadelesi devam etmekle birlikte, EYT konusunda fazla umutlu olmamanızı öneririm. Zira Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları, yakın gelecekte EYT'lilerle ilgili bir düzenleme yapılmayacağını gösteriyor. Bugüne kadar EYT ile ilgili bir yasa taslağı ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik şartları konusunda da bir veri yok. Ancak EYT'lilerin talebi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması.

Ola ki EYT yasası çıkar ve 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları uygulanırsa, 4/a statüsünden emekli olabilmeniz için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü şartlarına tabi olursunuz. Prim gününüz yeterli olmakla birlikte 25 yıllık sigortalılık süreniz olmadığından, 25 yıllık sigortalılık sürenizin dolacağı 1 Aralık 2021 tarihinde emekli olmaya hak kazanmanız mümkün olabilecek.