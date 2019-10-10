Memuriyeti sona eren ne zaman GSS primi ödemeye başlar?

16 Eylül 2019 tarihi itibariyle devlet memurluğundan istifa ettim. Sağlık hizmeti alabilmek için GSS primi ödemeye ne zaman başlamalıyım? Ödemeyi yapabilmek için önce SGK il müdürlüğüne mi gideceğim? İsmail Güney

4/c kapsamındaki sigortalılığınız sona erdiği tarihten itibaren 100 gün sağlık hizmeti alma hakkınız var. 100. günden sonra sağlık hizmeti alabilmeniz için genel sağlık sigortalısı olmanız gerekiyor. GSS sigortalılığınızı başlatmak için 100. günden sonra bulunduğunuz yerdeki SGK il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuracaksınız.

Gelir testi yaptırmanız ve test sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması halinde GSS primleriniz devlet tarafından karşılanır. Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olursa, aylık asgari ücretin yüzde 3'ü kadar GSS primi ödersiniz.

Mirasçılık ile hak sahipliği aynı şey değil

Kız kardeşim 8 Ocak 2018 tarihinde vefat etti. Yedi yıllık devlet memuru idi. Annem ve babam varis olarak tanındılar. Babam emekli astsubay, annem ev hanımı. Babamın Emekli Sandığı'ndan maaş alması nedeniyle ölüm aylığı sadece anneme 535 TL olarak bağlandı. Kardeşimin vefat ettiği tarihteki maaşı göz önüne alındığında bu miktar son derece az geliyor. Olması gereken miktar bu mudur? Annem tek hak sahibi midir? Varislik hakkı iki kişide olduğuna göre, babama ödenmeyen miktarın da anneme verilmesi gerekmiyor mu? Ayşe Tutulmaz

Mirasçılık ile ölüm aylığında hak sahipliği birbirinden farklı durumlardır. Anne ve babanız mirasçı olmakla birlikte, ölüm aylığına ilişkin hak sahipliği açısından durumları ayrı ayrı değerlendirilir. Babanız mirasçı olmakla birlikte, emekli olduğundan hak sahibi sayılmaz.

Bu durumda tek hak sahibi, ev hanımı olan anneniz olur. Ana ve babaya bağlanacak aylığın oranı toplamda yüzde 25 olup, tek hak sahibi olması halinde yüzde 25 oranı tek hak sahibine uygulanır. Buna göre de annenize yüzde 25 oranında aylık bağlandığından, aylık tutarında yanlışlık olduğunu düşünmüyorum.

Oğlunuz 2 yıl süreyle sağlık yardımı alabilir

Emekli Sandığı emeklisiyim. Üniversite öğrencisi olan oğlum benim üzerimden sağlık yardımı alıyordu. Ağustos ayında mezun oldu ve 23 yaşında.

Okulu bitirdiği için, 25 yaşı dolmadığı halde sağlık yardımının kesildiği düşüncesiyle genel sağlık sigortası kaydını yaptırmak istiyordum. Ama SGK'dan biriyle görüştüğümde, artık üniversiteyi bitirse de erkek çocuklarının 25 yaşına kadar sağlık yardımı almaya devam ettiklerini söyledi. Bu da kafamı karıştırdı. Lütfen, bu konuda bilgi verebilir misiniz? Fatma Ataç

Söylenen doğru. Bu konuda Şubat 2016'da değişiklik yapıldı. Lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek üzere, mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle, bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalanabiliyorlar. Oğlunuzun da bu hakkı var.