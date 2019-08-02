Ne kadar askerlik borçlanması yapmalıyım?

15 Ocak 1969 doğumluyum. İlk işe başlama tarihim 1 Nisan 1993. Toplam 5533 gün primim var. Askerliğimi işe başlamadan önce 18 ay yaptım. Ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekir? Ne zaman emekli olurum? Hasan Kanar

1 Nisan 1993 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 prim günü ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Sigorta başlangıcından önce yaptığınız askerlik süresinin 130 gününü borçlanırsanız, sigorta başlangıcınız 21 Kasım 1992 tarihine geri gelir. Emeklilik şartlarınız da 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 53 yaş olur.

Sigortalılık süreniz dolmuş. Borçlanacağınız süre ile prim günü şartını da sağlamış olursunuz. Bundan sonra prim ödemeseniz de 53 yaşınızı dolduracağınız 15 Ocak 2022 tarihinde (bir yıl daha erken) emekli olmaya hak kazanırsınız.

Doğum borçlanmasını ne zaman yapmalıyım?

22 Temmuz 1979 doğumluyum. İlk SSK girişim 1 Ekim 1996'dır. 4936 gün prim ödemem var. 23 Aralık 2013'de ilk doğumu yaptım. Bu doğumda prim ödenmeyen 179 gün için asgari ücretten doğum borçlanması yaptım. İkinci doğumu 19 Mart 2018 tarihinde yaptım. Bu doğumda, bugüne kadar doğumdan sonrası için sadece 102 gün prim ödenmiş durumdadır. Şu anda çalışmıyorum. Prim ödenmeyen günler için doğum borçlanması hakkımı kullanmak istiyorum. Primlerimi hangi rakam üzerinden ve ne zaman ödemeliyim? 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 4/a'lı olarak çalışmaya başlamak istiyorum. Bu durumu esas alırsak emeklilik için primim ne zaman dolacak? 4/a kapsamında ne zaman maaş almaya hak kazanacağım? Pelin Mutluay Doğan

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5900 prim günü ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. 20 yıllık sigortalılık süreniz dolmuş. 4936 prim gününüz olduğuna göre, 964 gün prim eksiğiniz, bunu tamamlamak için de 53 yaşınızı dolduracağınız 22 Temmuz 2032 tarihine kadar süreniz var. 20 Mart 2020'den sonra çalışmayı düşünüyorsanız, eksik prim gününüzü doğum borçlanması yapmadan, çalışarak da tamamlamanız mümkün. Zira emekli maaşı almaya (emeklilik başvurusunda bulunmaya) 53 yaşınızı dolduracağınız 22 Temmuz 2032 tarihinde hak kazanacaksınız.

Doğum borçlanması yapmak istiyorsanız, şu an çocuğunuzun doğum tarihi ile borçlanma başvuru tarihi arasındaki prim ödenmemiş süreler için borçlanabilirsiniz. 20 Mart 2020'yi beklerseniz, (720-102)= 618 gün borçlanabilirsiniz. Borçlanmayı 53 yaşınız dolana kadar istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Primleriniz yüksek kazanç üzerinden ödenmediyse asgari ücret üzerinden borçlanmanızın zararı olmaz.