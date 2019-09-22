Ne kadar yurtdışı borçlanması yapmalıyım?

20 Haziran 1972 doğumlu kadınım. İlk sigorta başlangıcım 1989 yılı. 2000 yılına kadar aralıklarla çalıştım. Bu çalışmalarımdan 2934 gün prim ödemem var. 2001 yılından beri Hollanda'da yaşıyorum. Burada da çalışmışlığım var. Türkiye'den emekli olmak için kaç gün borçlanmam gerekiyor? Belgin Derinoğlu

4/a (SSK) statüsünden normal emekliliğiniz için gereken sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlamışsınız. Sigorta başlangıç tarihinize göre ayrıca 5300 veya 5375 prim gününüz olması gerekiyor. Buna göre, 2366-2441 gün prim eksiğiniz var. 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren, yurtdışı borçlanma süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Emeklilik statüsü de son 2520 günlük prim ödemesine göre belirleniyor. 1260 günden fazla borçlanmanız halinde, 7200 prim günü ve 50 yaş ya da 5400 prim günü ve 56 yaş şartlarıyla 4/b statüsünden emekli olmak durumunda kalırsınız.

4/a statüsünden yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 günle emeklilik için 666 gün prim eksiğiniz var. Eksik prim gününüz 1260 günden az olduğundan, borçlanacağınız süre 4/b kapsamında değerlendirilse de 58 yaşınızı dolduracağınız 20 Haziran 2030 tarihinde 4/a statüsünden emekli olabilirsiniz.

Doğum borçlanması yapabilir miyim?

1968 doğumluyum. 1993 Ağustos-Aralık döneminde vergi mükellefi oldum. Bağ-Kur'a başvuru ve kayıt yaptırmamışım. 1994 ve 1998 yıllarında iki çocuğum oldu. 2002 yılında SSK'lı olarak işe başladım. 2007 Şubat ayında üçüncü çocuğum doğdu. Hamilelik ve doğum sürecinde sigorta primim kesintisiz ödendi. Doğumla ilgili borçlanma hakkım var mı? 2002 yılından günümüze kadar 4800 gün SSK primim ödendi. İşe girişim 1993 yılı olarak kabul edilir mi, ne yapmalıyım? Doğum için (prim ödenmesine rağmen) 2 yıl borçlanma hakkım var mıdır? Emekliliğe kaç günle ne zaman hak kazanırım? C. Çarkacı

1993 yılındaki vergi mükellefiyetinize bağlı olarak Bağ-Kur sigortalılığınızı 1993 yılından başlatmanız maalesef mümkün değil.

Doğum borçlanması, ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan çocuklar için doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıllık süre içinde kalan çalışılmamış (prim ödenmemiş) süreler için yapılabiliyor. İlk iki çocuğunuzun doğumu, ilk defa sigortalı olduğunuz 2002 yılından önce olduğundan doğum borçlanması yapamazsınız. Üçüncü çocuğunuzun doğum tarihinden itibaren iki yıl içinde prim ödenmemiş süre varsa, ancak bu süreleri borçlanabilirsiniz. İki yıllık sürede primleriniz ödenmiş ise borçlanma yapamazsınız.

Emeklilik için 7000 prim günüyle 58 yaş ya da 4500 prim günüyle 25 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartlarını sağlamanız gerekiyor. Buna göre, 7000 prim günüyle 58 yaşınız dolduğunda emekli olabileceğiniz gibi, bundan sonra prim ödemeseniz de 2027 yılında 25 yıllık sigortalılık süreniz dolduğunda da emekli olabilirsiniz.