Prim gününüz yeterli, ancak

08.12.1970 doğumluyum. 4/a'lı olarak 01.03.1991'de işe başladım. 01.10.2008'e kadar 4001 gün prim ödendi. 03.01.2018'den itibaren de 538 gün 4/a kapsamında halen prim ödenmekte. 01.10.2008-03.01.2018 arası işyeri sahibi olarak 9 yıl 3 ay 3 gün Bağ-Kur primi ödedim. Prim ödemeye devam etmem gerekiyor mu, gerekiyorsa ne kadar süre? SSK mı yoksa Bağ-Kur emeklisi mi olacağım? Sadece sağlık primi ödemek gibi bir şansım var mı? 1998-1999 arası 18 ay askerlik yaptım, borçlanmamın bir anlamı var mı? Mustafa Kahraman Kaya

Sizin gibi hem 4/a (SSK) hem de 4/b (Bağ-Kur) kapsamında prim ödemesi olanlar, son 2520 günlük fiili prim ödemesi daha çok hangi sigortalılık kapsamında ise o sigortalılık statüsünden yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olurlar.

Mevcut durumunuza göre bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınız dolduğunda 4/b statüsünden yaştan emekli olabilirsiniz. Normal emeklilik için ise 9000 prim gününüz olması ve 1 Haziran 2002 tarihindeki prim gün sayınıza göre belirlenecek yaş şartını sağlamanız gerekir.

4/a statüsünden emekliliğiniz için gereken 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5525 prim günü şartlarını sağlamışsınız. Ancak son 2520 günlük prim ödemenizin yarıdan fazlası 4/b kapsamında olduğundan, 4/b sonrası 4/a kapsamındaki prim gününüzü 1261 güne tamamlamanız gerekiyor. 3 Ocak 2018 tarihinden sonraki 4/a prim gününüzü 1261 güne tamamlamak koşuluyla, 52 yaşınızı dolduracağınız 8 Aralık 2022 tarihinde 4/a statüsünden emekli olmaya hak kazanırsınız. Askerlik borçlanması 4/a statüsünden emeklilik şartlarınızı değiştirmez. Zorunlu sigortalılığınız sona erdikten sonra, sadece genel sağlık sigortası (GSS) primi ödeyebilirsiniz. Sağlık hizmeti alabilmeniz için zaten GSS primi ödemek zorundasınız.

Sigorta başlangıcınız emeklilik şartlarınızı etkilemez

25 Aralık 1991'de özel sektörde sigorta başlangıcım var ve 5 gün prim yatırılmış. 22 Eylül 1995 tarihinde devlet memuru olarak çalışmaya başladım. Bu arada 25.02.1997 – 25.08.1998 tarihleri arasında askerlik hizmetimi yaptım ve 18 aylık askerlik hizmetimi borçlandım. SSK hizmetimi birleştirdim. Doğum tarihim 16 Şubat 1972. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? Mustafa Hakan Bitik

25 Aralık 1991 tarihli 4/a (SSK) kapsamındaki sigorta başlangıcınız, 4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik şartlarınızın tespitinde dikkate alınmaz. Sadece 5 günlük prim ödemeniz hizmet sürenize eklenir. Bu da emeklilik şartlarınızı etkilemez. Emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. Hizmet süreniz Ekim 2020'de dolar. 55 yaşınızı dolduracağınız 16 Şubat 2027 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.