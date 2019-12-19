SSK kapsamında dul ve yetim aylığı oranları

Ablamın eşi 1991 öncesi SSK'dan süper emekli olmuştu. 40 gün önce kaybettik. SGK'dan ablama ve çalışmayan kızına maaş bağlanacağına dair yazı geldi. Ablama yüzde 50, kızına yüzde 25 oranında maaş bağlanmış görünüyor. Benim araştırdığıma göre ablama yüzde 60, kızına yüzde 30 olması gerekmiyor mu? İkinci sorum, kızı hakkından feragat ederse ablama yüzde 75 mi bağlanır? Meral

Vefat eden SSK emeklisinin emekli aylığının; dul eşine yüzde 50'si, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise herhangi bir sigortalılık veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde yüzde 75'i; şartları sağlayan çocuğuna yüzde 25'i oranında aylık bağlanıyor.

SSK emeklisi olan eşinden ablanıza yüzde 50, kızına yüzde 25 oranında aylık bağlanması doğru. Yüzde 60 ve yüzde 30 oranları, vefat eden Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisinin, Emekli Sandığı iştirakçisi/emeklisi olmayan eşi ve bir çocuğu için geçerli olan aylık bağlama oranları.

Ablanız herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışmıyor veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almıyor olması ve kızının aylıktan vazgeçmesi halinde aylık bağlama oranı yüzde 75 olur. Ancak bu durumda total olarak bağlanan aylık oranı değişmemiş olur. Ablanızın herhangi bir sigortalılık kapsamında çalışıyor veya kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıyor olması halinde ise kızı aylıktan vazgeçse de aylık bağlama oranı değişmez ve yüzde 50 olur.

Borçlanılabilecek eksik prim günleri

“Kod 7 puantaj”la mı yoksa “Kod 6 kısmi istihdam”la mı çalıştığımızda eksik günlerimizi borçlanabiliriz? Semih Yükyapan

25 Şubat 2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan süreleri, diğer bir deyişle aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni (06 kısmi istihdam) olan süreleri borçlanabiliyorlar. Buna göre, part-time (kısmi süreli) çalışmanızdan doğan eksik günleriniz için borçlanabilir, puantaj usulü çalışmadan doğan eksik günler için borçlanma yapamazsınız.