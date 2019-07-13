SSK mı Bağ-Kur statüsünde mi emekli olmak avantajlı?

1968 doğumluyum.1993'ün Eylül ayında devlet memuru olarak işe başladım. 14.5 yıl çalıştıktan sonra istifa ettim. Daha sonra 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak prim yatırdım. Son 1.5 yıldır da SSK (4/a)'lı olarak çalışmaktayım. 4/a'lı çalışma süremi 1261 güne tamamlayıp 4/a'dan emekli olmak mı yoksa Bağ-Kur'dan emekli olmak mı emekli maaşı açısından daha avantajlı? Ali Tepe

Her iki statüden (SSK ve Bağ-Kur) emeklilik için de 54 yaş şartına tabisiniz. Dolayısıyla birinden, diğerine göre daha erken emekli olma durumunuz yok. Prim gün sayınız 9000 günden fazla olduğundan, bundan sonra çalışmasanız da 54 yaşınız dolduğunda Bağ-Kur statüsünden emekli olabilirsiniz.

SSK statüsünden emeklilik için ise 2 yıl daha çalışarak SSK kapsamındaki prim gün sayınızı 1260 güne tamamlamanız gerekiyor. Bunun için de önünüzde yeterli süre var. Yani 1260 günü 54 yaşınızdan önce tamamlamanız mümkün. Bu durumda, emekli ayığı açısından SSK statüsünden emekli olmayı tercih etmeniz daha avantajlı. Zira SSK statüsünden bağlanacak emekli aylığınız, Bağ-Kur statüsünden bağlanacak aylıktan daha yüksek olacaktır.

EYT yasası çıkarsa faydası olur mu?

1977 doğumluyum. 1996 yılında SSK girişim var. Kaç yaşında emekli olabilirim? Ayrıca EYT yasası çıkarsa bana faydası olur mu? Aydın Sarıkaya

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 prim günü ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. En az 5825 gün prim ödenmiş olmak koşuluyla 56 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olmaya hak kazanırsınız.

EYT'liler (emeklilikte yaşa takılanlar), emeklilikleri için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını tamamlamış olup da 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren kademeli yaş uygulaması nedeniyle yaş şartını sağlayamamış olanlar.

EYT ile ilgili yasanın çıkma ihtimali çok zayıf olmakla birlikte, çıkacaksa da nasıl çıkacağı belli değil. EYT'lilere 8 Eylül 1999 tarihi öncesi şartlarla emeklilik hakkı verilse bile emeklilik için kadınların 50, erkeklerin 55 yaşını doldurmuş ve en az 5000 prim günü olması ya da kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı olup, 5000 prim günü olması gerekecek.

Bu bağlamda an itibarıyla 5000 prim gününüz olsa da yaşınız 55'den, sigortalılık süreniz de 25 yıldan az olduğundan, EYT yasasından yararlanmanız mümkün olmaz. Ancak yasanın çıkması halinde, yasada öngörülecek şartları sağlamanıza bağlı olarak EYT yasası hükümlerinden yararlanmanız mümkün olabilir.