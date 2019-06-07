SSK’lı çalışan vazife malulü GSS primlerini geri alabilir mi?

1993 yılında Güneydoğu'da askerken yaralanıp gazi oldum. 5434/45 sayılı Kanun'dan malulen emekli oldum. Şu anda da özel sektörde SSK'lı olarak çalışıyorum. Malulen emekli olduğum için sağlık hizmetlerini Emekli Sandığı'ndan alıyorum. Çalıştığım işyeri, benim adıma SSK'ya GSS primi ödüyor. Bu GSS primini devletten geri istesem alabilir miyim? Memur olarak çalışan gazi arkadaşlarım, son 5 yılda ödenen GSS primlerini geri aldılar. SSK'lı çalışanlar da alabilir mi? Rafet Keleş

Verdiğiniz bilgilerden, tarafınıza 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre vazife malullüğü aylığı bağlandığı anlaşılıyor. 5510 sayılı Kanun'un 5/c maddesine göre, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlardan 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Bu kişiler isterlerse uzun vadeli sigorta kollarına tabi olabilirler. Ancak bu kişilerden ayrıca genel sağlık sigortası (GSS) prim alınmaz.

5510 sayılı Kanun'un 89. maddesine göre de yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten itibaren 10 yıl geçmemiş ise işverenlere ve sigortalılara hisseleri oranında kanuni faizi ile birlikte geri verilir. Buna göre, başvurmanız halinde, ücretinizden kesilen yüzde 5 oranındaki GSS primi size, yüzde 7.5 oranındaki işveren hissesi ise işvereninize kanuni faizi ile birlikte iade edilir.

Emekli Sandığı'nda prim günü şartınız artar

8 Nisan 1984 doğumluyum. SSK giriş tarihim 22 Eylül 2002. Toplam 3679 gün prim ödemem ve 2010 yılında 6 ay askerliğim var. Şu an 4/B (SSK)'lı olarak çalışıyorum. Emeklilik şartlarım nedir? Bugün 4/A'ya (Emekli Sandığı) geçersem emeklilik şartlarım nasıl değişir? Taner Sevim

Çalışma ve sigortalılık statünüzle ilgili olarak verdiğiniz bilgiye göre, sanırım 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, 5510 sayılı Kanun'un 4/a maddesine göre SSK'lı olarak çalışıyorsunuz. Ve 657 sayılı Kanun'un 4/A maddesi kapsamında, 5510 sayılı Kanun'un 4/c maddesine göre Emekli Sandığı'na tabi çalışmaya geçmeniz halinde emeklilik şartlarınızın nasıl değişeceğini soruyorsunuz.

4/a (SSK) statüsünden, en az 4500 gün prim ödemiş olmak koşuluyla, 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz. Emekli Sandığı statüsünden emeklilik için ise 25 tam yıl (9000 gün) prim günüyle 60 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Buna göre, 4/a statüsünden daha az prim günüyle emekli olmanız mümkün.

Emekli kız çocuğu Bağ-Kur yetim aylığı alamaz

Sosyal sigortalardan maaş alıyorum. Emekliyim. Babam 1998 sonunda vefat etti. Bağ-Kur'dan emekliydi. Annem maaşını aldı. Annem 2018'in sonunda vefat etti. Ben boşanmış bir kadın olduğumdan, babamın maaşını alabilir miyim? Linda Naon

Bağ-Kur sigortalısının kız çocuğuna yetim aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanmış veya dul kalmış olmasının yanı sıra sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmıyor, sosyal güvenlik kanunları kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor. Kendi çalışmanızdan dolayı SSK statüsünden emekli aylığı aldığınızdan, boşanmış olsanız da Bağ-Kur emeklisi olan vefat etmiş babanızdan yetim aylığı alamazsınız.