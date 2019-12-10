Staj sigortanız doğum borçlanmasında başlangıç sayılır

1973 Aralık doğumluyum. İlk sigorta kaydım 25 Eylül 1989'da staj sigortasıyla, ilk prim ödemelerim 2010'da başladı. Birkaç işe girdim çıktım. Şu an halen çalışmaktayım. 1433 günüm var. 1997 ve 2001 yıllarında iki doğum yaptım. Ne zaman emekli olurum? Gülsen Erdas

Staj sigortası emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmamakla birlikte, doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı sayılıyor. Buna göre, staj sigortasından sonra doğan iki çocuğunuz için de 2'şer yıldan 4 yıl (1440 gün) doğum borçlanması yapma hakkınız var. Borçlanma yapmanız halinde sigorta başlangıcınız borçlandığınız süre kadar geri gelir ve emeklilik şartlarınız buna göre değişir. Doğum borçlanması yapmazsanız, 2010 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 7200 prim günü ve 58 yaş, yaştan emeklilik için ise 4800 prim günü ve 61 yaş şartlarına tabi olursunuz.

Doğum borçlanması yapmanız halinde ise 4500 prim günüyle, 25 yıllık sigortalılık süresi ile 58 yaşınızı dolduracağınız 2031 yılında emekli olabilirsiniz.

Almanya sigorta başlangıcıyla 50 yaş şartına tabisiniz

15 Ocak 1964 doğumlu kadınım. 1 Ekim 1980 Almanya'da işe başlangıç tarihim. 1 Temmuz 2015'e kadar aralıksız çalıştım. Çocuğum yok. 28 Temmuz 2019'da 3600 gün borçlanma başvurusu yaptım. Henüz ödeme dekontu gelmedi. SGK'yı arayıp sordum, işleme alınmış sonuç gönderilecek dendi. Bu arada Türkiye'de 10 gün SSK'lı çalışma yapmıştım. Bu şartlarda 3600 günden kaç yaşında emekli olabilirim? S. Durak

Almanya'da 1 Ekim 1980 tarihindeki sigorta başlangıcınız Türkiye'de sigorta başlangıcınız sayılır. Buna göre 8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla sigortalılık süreniz 18 yıldan fazla olduğundan, 506 sayılı SSK'nın geçici 81. maddesine göre eski hükümlere tabi olup, 3600 prim günüyle 4/a (SSK) statüsünden emekliliğe hak kazanmak için 50 yaş şartına tabisiniz.

50 yaşınızı doldurmuş olduğunuzdan, tebliğ edilecek borçlanma tutarını ödediğinizde emekli olmaya hak kazanırsınız.

30 yıl çalışırsanız maaşınız daha yüksek olur

Emekli Sandığı sigortalısı olarak emekli olacağım. 2 yıllık üniversite mezunuyum. Şu anda 1/4 olarak 28. yılı çalışmaya başladım. 30 yıl çalışırsam emekli maaşımda yükselme olur mu? Arif Saygı

Yükselebileceğiniz derece/kademeye gelmiş durumdasınız. Çalışmaya devam etmeniz derece/kademenizi artırmaz. Ancak 28 yıl hizmet süresi üzerinden emekli aylığınız yüzde 78 aylık bağlama oranıyla hesaplanırken, 30 yıl hizmet süresi üzerinden yüzde 80 aylık bağlama oranı ile hesaplanır. Bu da bugünkü katsayılara göre iki yıl için 80 lira civarında artış sağlar. Ayrıca 2 yıl sonra memur maaş katsayıları da artacağından, 30 yıl hizmet süresi üzerinden hesaplanacak emekli aylığınız daha yüksek olur.