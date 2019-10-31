Toplu prim ödemesi yapabilir miyim?

İlk sigorta başlangıcım, staj nedeniyle 15 Eylül 1997 tarihinde. SSK prim yatma süreci başlangıcı ise 5 Şubat 2001. Öncelikle, stajda verilen sigorta başlangıcı kabul edilmiyorsa neden SSK dökümünde ilk tarih staj tarihi baz alınarak sisteme alınır, bunu da anlamıyorum. Geriye dönük ödeme yapılamıyor mu? En azından 1997 yılına ait birkaç ay yatırmak mantıklı olmaz mı? Bunun dışında, ev hanımıyım, şu anda çalışmıyorum, 4101 gün prim ödemem var. Prim olarak 4500 mü yoksa 7000 günü mü tamamlamam gerekiyor? İsteğe bağlı işlem yaptırmak istiyorum da. Ya da yaş geldiğinde dilekçe verip, bankadan başvuru yapsam olur mu? En azından toplu ödeme yapar, maaş bağlandığında kesinti sağlanır. Fatma Okka

Staj döneminde kısa vadeli sigorta kollarına prim ödendiği için bir anlamda sigortalılık da başlamış oluyor. Emeklilik için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden, emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Ancak doğum borçlanması için sigorta başlangıcı kabul ediliyor.

Staj dönemi için geriye dönük prim ödenmesi ya da borçlanma yapılması mümkün değil. 25 yıllık sigortalılık süresi ile 58 yaşınızı da doldurmak koşuluyla 4500 prim günüyle emekli olabilirsiniz. Eksik prim gününüzü isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilirsiniz. Ancak emeklilik yaşınız dolduğunda toplu ödeme yaparak eksik prim gününüzü tamamlayamazsınız.

Vefat eden oğlumdan aylık alabilir miyim?

Eşimden, Emekli Sandığı'ndan aylık almaktayım. 1 Şubat 1983 tarihinde sigortalı olan oğlum, SSK'lı olarak çalışmakta iken 7 Haziran 2002 tarihine kadar 500 gün prim ödemiş ve vefat etmiştir. Bundan dolayı SSK'dan aylık alabilir miyim? Ruhan Güner

İki nedenle oğlunuzdan aylık alamazsınız.

Birincisi, oğlunuzun prim gün sayısı aylık bağlanması için yeterli değil. Ölüm sigortasından hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için en az 900 prim günü olması gerekiyor.

İkinci neden ise Emekli Sandığı'ndan, eşinizden dolayı aylık alıyor olmanız. Oğlunuzun prim günü yeterli olsaydı da eşinizden aylık aldığınızdan, hak sahibi olamayacak ve oğlunuzdan aylık bağlanmayacaktı.

Aylık hesabıma itiraz edebilir miyim?

1979 sigorta başlangıcım. 2007'de emekli oldum. Emekli olurken sigorta primlerimi toplattığımda 7225 gündü, bana 6400 gün üzerinden maaş bağlanmış. Aradan 12 sene geçti, geriye dönük itiraz hakkım var mı?

Oğuz Şölenci

Eksik prim günüyle aylık bağlanmış ise aylığınızı bağlayan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurabilirsiniz. Prim gününüz eksik dikkate alınarak emekli aylığınız yanlış hesaplanmış ise düzletilir ve eksik ödenen aylık farklarınız tarafınıza ödenir.