Vergi borcu için emekli aylığı haczedilebilir mi?

Malulen emekli oldum. 2001 yıllında iflas ettiğimden gelir vergisini ödememişim (bundan haberim yoktu, zaten aftan faydalanamadım). Bankada hesapta bloke oluyor, bankaya göre vergi dairesi yapıyormuş. Şimdi her ay kesinti oluyor. Emekli olurken bir miktar döviz almıştım, onu da bloke etmiş. Sorum şu; emekli maaşıma el koyma hakları var mı? Engin Dino

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93. maddesi hükmüne göre, emekli aylıkları SGK alacakları ve nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu hüküm gereği vergi borcundan dolayı emekli aylığınız haczedilemez. Dolayısıyla bloke koyulması ve kesinti yapılması da yasal değil. Ancak diğer banka hesaplarınıza haciz uygulanması ve bloke koyulması mümkün.

Emekli aylığınız ayrı bir emekli aylığı hesabına değil de normal banka hesabınıza yatırılıyor ise hesaptaki tutarın emekli aylığınız olup olmadığına bakılmaksızın haciz uygulanmış olabilir. Bu durumda emekli aylığınıza koyulan haczin kaldırılması için ilgili vergi dairesine başvurup, kaldırılmaması halinde dava açabilirsiniz.

Kızım yeni borçlanma yasasından etkilenir mi?

19 Temmuzda çıkarılan kanunla ilgili yaptığınız uyarı ile hemen harekete geçip Almanya'daki kızımı uyardım. Konsolosluktaki SGK ilgilisine gidip belgeleri hazırlattı. Kendisi 7 yıldan fazla Almanya'da 5,5 yıl çalışarak, son iki yılı doğumdan dolayı izinli olarak yaşamış. Doldurulan belgede 1990 gün borçlanması yapılmış. Tahmin ediyorum 2434 gün borçlansa idi 2030 yılında emekli olabilecekti. Şimdi eksik olan gün için ileride borçlanırsa yeni kanuna göre Bağ-Kur'lu mu emekli olur yoksa bir yıl 2 ay borçlanıp SSK'dan mı emekli olur? Kızım 18 Temmuz 1977 doğumlu. İlk işe giriş tarihi 1 Haziran 1996. Ödediği prim gün sayısı 2011/10 ay sonu itibarıyla 3466 gün. Kemal Atagür

Verdiğiniz bilgilerden, kızınızın sadece yurtdışında geçen çalışma süreleri için borçlandırıldığı anlaşılıyor. 1990 günlük yurtdışı borçlanması sonrasında, emekli olması için gereken 5900 prim gününden eksik kalan 444 gün için emeklilik yaşı dolana kadar doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda borçlanacağı süre 4/a kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Ayrıca yurtdışında çalışmadan geçen süreler için yeni yasa hükümlerine göre ev kadınlığı borçlanması da yapabilir. Bundan sonra yapacağı yurtdışı borçlanması yeni yasa hükmüne göre 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sayılsa da 1260 günden az olacağı için yine 53 yaşını doldurduğunda 4/a (SSK) statüsünden emekli olur.