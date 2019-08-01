Yaş indirimi için 3600 gün gerekiyor

Eşim 1992 Eylül ayından bu yana devlette hemşire olarak görev yapmaktadır. 28 Ağustos 1974 doğumlu olup, bu güne kadar 2 ay ücretsiz izin kullandı. 2018 Ağustos ayında yasalaşarak yürürlüğe giren sağlık personeline yıpranma hakkı veren yasadan eşim faydalanıyor mu? Eğer faydalanıyor ise hangi tarihte emekliliğini hak ediyor? Şahin Yetiş

Eşiniz emeklilik için 20 yıl fiili hizmet süresi ve 49 yaş şartlarına tabi.

Hemşire olan eşiniz de 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmaları için fiili hizmet süresi zammı (FHZ/yıpranma) süresinden yararlanır. Bu bağlamda fiilen çalıştığı her 360 gün için 60 gün FHZ süresine hak kazanır ve hak kazandığı FHZ süresi fiili hizmet süresine eklenir. Fiili hizmet süresine eklenen FHZ süresinin üç yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaşından indirilmekle birlikte, bunun için 3 Ağustos 2008 tarihinden sonra en az 3600 gün FHZ'ye tabi çalışması olması gerekiyor. Emeklilik yaşı bu süreden önce dolacağından yaş indiriminden yararlanamıyor. Eşiniz 49 yaşını dolduracağı 28 Ağustos 2023 tarihinde emekli olmaya hak kazanır.

Primleri iade alırsınız, ancak…

15 Kasım 1969 doğumlu eşimin 1985 ya da 1986 yılında SSK girişi ve 900 ya da 1100 prim günü var. 30 senedir de çalışmıyor. Primleri iade alabilir miyiz? Salih Tekkaya

Eşiniz adına ödenen primlerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin kısmını (yüzde 20'llik kısmını) eşiniz 58 yaşını doldurduktan sonra SGK'ya başvurmanız halinde toptan ödeme şeklinde geri alabilirsiniz. Ancak alacağınız tutar taksi parasını bile karşılamayabilir. Zira iade edilecek prim tutarına 1 Ekim 2008 tarihine kadar faiz hesaplanmayacak. Bu tarihten sonraki süre için faiz hesaplanacak.

Biraz sevimsiz ama yanlış anlaşılmazsa benim başka bir önerim var. Ödenen primler, iadesini talep etmezseniz dul aylığı bağlanmasını sağlayabilir. Eşinizin en az 900 prim günü varsa (yoksa da tamamlayabilirsiniz), Allah geçinden versin eşinizin vefatı halinde size eşinizden ölüm (dul) aylığı bağlanması mümkün olur.