Yaşınız dolana kadar sigortalı çalışabilirsiniz

18 Şubat 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1988. Özel bir bankada 3 Mayıs 1999 tarihinde çalışmaya başladım. 17 Ağustos 2015 tarihinde çalıştığım bankadan çıkartıldım. Daha önce çalıştığım kurumdan emekli olmayı hak ettim. Sigortalılık süremi doldurdum, yaşımı bekliyorum. Bankadan emekli maşımı almama mani olmadan ne kadar süre sigortalı çalışabilirim? Hasan Bıyık

Birden fazla sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanlara, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden, son 7 yıllık (2520 günlük) fiili hizmet süresi (prim günü) içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir. An itibarıyla son 7 yıllık prim ödemeniz çalıştığınız bankanın emekli sandığı kapsamında. Buna göre, sigortalı çalışmanız 1259 günü aşmadığı sürece banka emekli sandığından emekli olursunuz. Sigorta başlangıç tarihinize göre, emeklilik için 50 ya da 51 yaş şartına tabi olmalısınız. Her iki durumda da yaşınızın dolmasına 1259 günden az süre kaldığından, yaşınız dolana kadar sigortalı olarak çalışabilirsiniz.

42 gün borçlanmayla 1 yıl erken emekli olabilirsiniz

1 Ocak 1968 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 4 Temmuz 1991. 2019 yılına kadar aktif çalıştım. Askerliğimi Kasım 1988-Mayıs 1990 arası 18 ay yaptım. Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanmasıyla emekliliğimi öne çekebilir miyim? Çekebilirsem ne kadar gün ödemem gerekir? Hakan Ceylan

4 Temmuz 1991 sigorta başlangıcıyla, normal şartlarda 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. 5600 prim gününüz varsa, 53 yaşınızı dolduracağınız 1 Ocak 2021 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.

Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce yaptığınızdan, askerlik borçlanmasıyla emekliliğinizi öne çekebilirsiniz. 42 gün askerlik borçlanması yapmanız halinde, sigorta başlangıcınız 22 Mayıs 1991 tarihine geri gelir. Bu durumda emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 prim günü ve 52 yaş şartlarına tabi olursunuz. 5525 prim gününüz varsa, 52 yaşınızı dolduracağınız 1 Ocak 2020 tarihinde (bir yıl erken) emekli olabilirsiniz.