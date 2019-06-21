Yaşınızı beklerken çalışmamalısınız

26 yıllık Emekli Sandığı çalışanı, pratisyen doktorum. Emekliliğim yaşa bağlı olarak 2021 Mart ayı olarak gözüküyor. İstifa edip işten ayrılırsam Emekli Sandığı'ndan emekli olur muyum? Ayrıca emekliliğime 1,5 yıl kala çalışsam, gene Emekli Sandığı'ndan emekli olabiliyor muyum? Ünal Kulak

Hizmet sürenizi tamamlamış olduğunuzdan, ister hemen ister yaşınızı doldurmaya 1.5 yıl kala emeklilik yaşınızı beklemek üzere istifa edin, yaşınız dolduğunda Emekli Sandığı statüsünden emekli olursunuz.

Ancak istifa sonrası yaşınızın dolmasını beklerken 4/a (SSK) veya 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmamalısınız. Çalışmanız halinde, bu süre 3.5 yıldan az olacağından yine Emekli Sandığı'ndan emekli olursunuz. Ancak SGK, Emekli Sandığı Kanunu'na göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli aylığı bağlanmış olan tabip ve diş tabiplerine yapılan ilave ödemeden yararlandırmaz.

Zira SGK, Emekli Sandığı sonrası 4/a veya 4/b kapsamında çalışması olan doktorlara, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli aylığı bağlanmış olsa da son olarak tabip/uzman tabip kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılmayıp, 4/a veya 4/b kapsamında sigortalı olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılmış oldukları gerekçesiyle ilave ödeme yapmıyor.

Emeklilik için 58 yaş şartına tabisiniz

18 Mayıs 1976 doğumluyum. 01.09.1989-12.01.1990 tarihleri arasında 39 gün (18 yaş altı), 04.07.1994-31.10.1994 tarihleri arasında 110 gün (18 yaş üstü) SSK sigortalısı olarak çalıştım. 18.11.2002 tarihinden itibaren Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışmaktayım. Emekli olacağım yaşımı öğrenebilir miyim? Özlem Onur

8 Eylül 1999 tarihinden önce 4/a (SSK) kapsamındaki çalışmalarınız, emekliliğiniz için 25 yerine 20 yıl fiili hizmet süresinin yeterli olmasını sağlıyor. Ancak 23 Mayıs 2002 öncesi prim gününüz 3 tam yıldan (1080 günden) az olduğundan, emeklilik yaşınızı etkilemiyor ve 58 yaş şartına tabi oluyorsunuz. 20 yıl fiil hizmet süresiyle, 58 yaşınızı dolduracağınız 18 Mayıs 2034 tarihinde emekli olmaya hak kazanırsınız.