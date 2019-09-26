Yıllık ücretli izin hesabı nasıl yapılıyor?

1952 doğumlu olup, Mart 2007'de kamudan emekli pratisyen hekimim. Emekli olduktan sora 2007'de çalıştığım işyerinin sigorta girişi veya SGDP işlemi yapıp yapmadığını bilmiyorum. İkinci işyerinde 2008 Eylül'de başlamama karşın kasımda giriş görünüyor. Üçüncü işyerimde 2009 Mayıs'ta başladım. Kıdem tazminatı hakkım, yıllık izin haklarım (50 yaş üzerinde olanlara 20 günden az izin verilemezden hareketle), 5 yıldan sonraki izin hakkım 26 gün olmalı mı? Teymurs

Kıdem tazminatına esas çalışma süresi ile yıllık ücretli izin uygulamasında, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerindeki çalışma süreleri birleştirilerek göz önüne alınıyor. Bu bağlamda, çalışmakta olduğunuz son işyerinden önceki çalışmalarınızın önemi bulunmuyor. Kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin sürelerinizin hesabında çalışmakta olduğunuz son işyerindeki çalışma süreniz dikkate alınacaktır.

Yasa gereği 50 ve daha yukarı yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamadığından, ilk 5 yılın her yılı için izin süreniz 20 gündür. Hizmet süresi 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara verilecek izin süresi de 20 gün olduğundan, beşinci yıldan sonraki izin hakkınız 26 gün olmaz. 6 ile 14. yıl izinleriniz de 20 gün olur. Ancak 15. yıldan itibaren izin süreniz 26 gün olur.

Diğer yandan, kıdem tazminatına hak kazanabilmeniz için iş sözleşmenizin işveren tarafından, ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı davranışınız dışında bir nedenle ya da sizin tarafınızdan haklı nedenle sona erdirilmiş olması gerekiyor.

Yedek subay okulu borçlanması emekliliğimi öne çeker mi?

24 Kasım 1975 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 24 Mayıs 1997. 4/a statüsünde 3643 gün primim var. Askerliğimi yedek subay olarak 21.07.2000-21.11.2001 tarihleri arasında (16 ay) yaptım. 4 aylık asteğmen öğrencilik süremi borçlansam, emekliliğim öne çekilir mi? Ne zaman emekli olabilirim? Evren Demirkıran

Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra yaptığınızdan, yedek subay okul döneminizi borçlanmanız emeklilik şartlarınızı değiştirmez, sadece prim günü kazandırır. Ancak 12 aylık yedek subaylık döneminiz karşılığı hak kazandığınız 3 aylık fiili hizmet süresi zammı (FHZ) süresi, sigorta başlangıcınızı farazi olarak 3 ay geri götürür. Buna göre de emeklilik yaşınız 57'den 56'ya, prim günü şartınız da 5900 günden, 5825 güne iner. 5825 prim günüyle, 56 yaşınızı dolduracağınız 24 Kasım 2031'de emekli olmaya hak kazanırsınız.