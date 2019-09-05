Yurtdışı borçlanma süreleri Bağ-Kur’a sayılıyor

21 Aralık 1985 doğumlu kadınım. İlk defa 16 Nisan 2004 tarihinde şirket ortağı olarak 4/b kapsamında sigortalı oldum ve 2475 gün prim ödemem var. Daha sonra şirket ortaklığından ayrılarak bir başka şirkette 1 Ocak 2011 tarihinde 4/a'lı olarak işe girdim.

Burada 1080 gün primim var. Toplam prim gün sayım 3555. Bu şirketten ayrıldıktan sonra (4 yıl önce) yurtdışına (Yeni Zelanda) gittim ve halen orada yaşıyorum. 2 yıl kadar burada yasal olarak çalıştım ama bunu Türkiye'deki SGK'ma aktarmadım, aktarabilir miyim? Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? Borçlanmam gerekirse de nasıl yapabilirim? Gözdecan Gürbüzer

Yurtdışındaki çalışma sürenizi ve ev kadını olarak geçen sürelerinizi borçlanabilirsiniz. Ancak 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yapılacak yurtdışı borçlanmalarında, borçlanılan süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. İki ayrı sigortalılık kapsamında prim ödemesi olanların emeklilik statüsü de son 2520 günlük prim ödemesine göre belirleniyor. Daha çok hangi sigortalılık kapsamında prim ödenmiş ise o sigortalılık statüsünden, yine o sigortalılık statüsünün şartlarıyla emekli olunuyor. Bu nedenle önce hangi sigortalılık statüsünden emekli olmak istediğinize karar vermelisiniz.

4500 prim günüyle 58 yaşınızı doldurduğunuzda 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilirsiniz. Bunun için 1080 günlük 4/a kapsamındaki prim gününüzü en az 1261 güne tamamlamalısınız. Bu durumda en fazla 764 gün yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz.

4/b statüsünden ise 5400 prim günüyle 60 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz. Bu durumda 5400 prim gününü tamamlamak için yurtdışındaki çalışma ve/veya ev kadını olarak geçen sürelerinizi borçlanabilirsiniz.

Borçlanma için “yurtdışı süreleri borçlanma talep dilekçesi” ve gerekli belgeler ile SGK'ya başvurmak gerekiyor. Belgeler, bulunulan ülkeye ve çalışma süresi/ev kadınlığı için farklı olup yer sıkıntısı nedeniyle burada yer veremiyorum. Borçlanmaya karar verdiğinizde tekrar iletişim kurmanız halinde detaylı açıklama yapabilirim.