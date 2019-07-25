Yurtdışı borçlanmasına ilişkin temel bilgiler

19 Temmuz 2019 tarihli SÖZCÜ'de, yurtdışı borçlanma maliyetini artıran ve emekliliğe erişimi zorlaştıran kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, muhtemelen birkaç gün içinde (belki de yazının yayımlandığı gün) Resmi Gazete'de yayımlanmış olacağını, “Avantajlı yurtdışı borçlanması için acele edin!” başlıklı yazımızda duyurmuştuk.

Dediğimiz gibi 7186 sayılı Kanun, 19 Temmuz 2019 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurtdışı borçlanmasına ilişkin prim oranını yüzde 45'e yükselten ve borçlanılan sürelerin 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak değerlendirileceğine ilişkin hükümler 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

1 Ağustos 2019 tarihinden önce eski hükümlere göre borçlanmak isteyen çok sayıda okurdan gelen sorulara buradan yanıt verebilmek ya da yurtdışı borçlanmasının tüm detaylarını yazabilmek maalesef mümkün olmadığından, bazı temel bilgiler verip, başvuru şekli ve ödenecek prim tutarının hesabına ilişkin örnek olması açısından iki okurun sorusuna yer vereceğim. Yurtdışı borçlanması için gerekli bilgilere, bu bağlamda gerekli olan belgelerin neler olduğuna ve ‘Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi'ne SGK'nın web sayfasından erişmek mümkün.

Dilekçe ile birlikte istenen belgeler, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış/yapılmamış olan ülkelere göre ve ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanılması haline göre değişiyor. Başvurunun bizzat yapılması gerekmiyor. Posta yoluyla başvurmak mümkün. Borçlanma tutarının, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekiyor.

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Yeğenim 2001 Şubat ayında SSK'lı oldu, mayıs ayında işten ayrıldı ve ABD'ye yükseköğrenim için gitti. 2009'dan günümüze kadar çalışmaya devam ediyor. 10 yıllık borçlanma (3600 gün) yeterli mi? ABD'den herhangi bir evrak gerekli mi? Kendisi burada olmadığı için vekâletname ile babası müracaat edebilir mi? Tayfun Akkoç

Yeğeninizin sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olup, 3600 prim günüyle emekli olamayacağından, 3600 gün borçlanma yeterli olamaz. 4/a (SSK) statüsünden emekliliği için en az 4500 prim günü gerekiyor. 10 yıllık borçlanma yaptıktan sonra, kalan eksik prim gününü Türkiye'ye döndükten sonra 4/a kapsamında çalışarak tamamlayabilir. Ya da 1230 günü aşmamak üzere isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir.

Yurtdışı borçlanma işlemleri için kendisinin Türkiye'ye gelmesi gerekmiyor. Örneğini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun www.sgk.gov.tr internet adresinden indirebileceği ‘Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi'ni doldurup, Amerika'daki Türk konsolosluğu veya çalışma ve sosyal güvenlik müşavirliği ya da ataşelik gibi temsilciliklerden alacağı yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri ya da yurtdışında çalıştığı işyerlerinden alacağı hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ile birlikte, posta yolu ile Türkiye'de ikametgâhının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurabilir. Vekâletnamede SGK borçlanma işlemleri için yetki varsa aynı evraklarla babası da başvuruda bulunabilir.

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Şubat 1980 doğumluyum. 4/a'lı olarak 1 Mayıs 1998 itibarıyla sigortalıyım. En son sigortamın yattığı tarih Nisan 2014. Mayıs 2014'den beri yurtdışında yaşıyorum ve fiilen çalışmıyorum. Ev hanımı olarak borçlanmak istiyorum. Emeklilik için ne kadar gün ve alt ve üst sınır olarak ne kadar prim ödemem gerekiyor? Ayca Urhan Zecchini

4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 prim günü ve 54 yaş; yaştan emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Mevcut prim gün sayınızı belirtmemişsiniz. Verdiğiniz bilgiye göre ev kadını olarak yurtdışı borçlanması yapabileceğiniz süre 5 yıl (1800 gün) civarında. 5975 günü tamamlamanız mümkün olmayacaksa emeklilik planlamanızı 3600 prim günüyle emeklilik üzerine yapıp, buna göre borçlanma yapabilirsiniz.

Her bir borçlanma günü için günlük asgari ücret ile 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla, belirleyeceğiniz prime esas kazanç tutarının yüzde 32'si kadar prim ödemeniz gerekir. Buna göre de bir günlük prim tutarı, 27.29 TL ile 204.67 TL arasında olur.