Yurtdışında çalışmaya başlama emekli aylığını etkiler mi?

6 Ekim 1968 doğumluyum. SSK işe giriş tarihim 21 Mayıs 1991. 30 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla SSK'lı olarak çalıştığım işyerinden ayrıldım. Ayrıldığım tarih itibarıyla 8432 gün SSK, 1112 gün Bağ-Kur (2010-13 yılları arasında) primi ödedim. SGK ile görüştüğümde 6 Ekim 2020 tarihinde emekli olacağımı ifade ettiler, emekli olacağım tarihi teyit edebilir misiniz? Bağ-Kur ile SSK hizmetini birleştirmek yararlı olabilir mi? 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren Avrupa'da bir ülkede çalışacak olmam, 6 Ekim 2020 tarihindeki emekliliğimi ve emekli maaşımı etkiler mi?

Seyfettin Aydın

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 prim günü ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olduğunuzdan, 52 yaşınızı dolduracağınız 6 Ekim 2020 tarihide emekli olmaya hak kazanacağınız doğru.

SSK ve Bağ-Kur hizmetleriniz emekli olurken zaten birleştirilecek. Bu da aylık bağlama oranlarınızda yüzde 4-6 arasında artış sağlayacağından, emekli aylığını olumlu etkileyecek.

Emekli olana kadar yurtdışında çalışmanızın emekliliğinize etkisi olmaz. Ancak emekliliğe hak kazandıktan sonra emekli aylığınıza etkisi konusu biraz karışık.

5510 sayılı Kanuna göre, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden, emekli aylığı bağlandıktan sonra yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesiliyor.

1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlarla ilgili olarak 2014/22 sayılı SGK Genelgesi'nde yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarında sadece Türkiye'deki hizmetleri üzerinden emekli aylığı bağlandıktan sonra yabancı ülkelerde çalışmaya başlama halinde aylığın kesileceğine ilişkin açık hüküm bulunmadığından, 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olup 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sadece Türkiye'deki hizmetleri üzerinden aylık bağlananların aylıklarının kesilmemesi gerekiyordu. Ancak SGK 2018/38 sayılı genelge ile bu görüşünü değiştirdi.

2018/38 sayılı Genelge'de, sigorta başlangıcı 1 Ekim 2008 tarihinden önce olup, bu tarihten sonra emekli aylığı bağlananlardan, sadece 2008/Ekim ayından önceki yurtiçi çalışmalarına göre aylık bağlananların aylıklarının kesilmeyeceği, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki çalışmaları da dikkate alınarak aylık bağlananların aylıklarının kesileceği belirtildi.

Buna göre, yasa hükmüne aykırı olsa da emekli aylığınız Ekim 2008 sonrası hizmetlerinizde dikkate alınarak bağlanacağından, emekli olduktan sonra yurtdışında çalışmaya başlamanız halinde emekli aylığınız SGK tarafından kesilebilir ve yargıya başvurmanız gerekebilir.