Akademinin üvey evlatları

Toplumlarda, hiç bir sorun yok ki; temeli eğitimden bağımsız olsun. Anaokulundan yükseköğretime, eğitim alanlar da eğitim verenler de hatta eğitime yön verenler de dahil herkesin eğitim sisteminden bir şikayeti var. Öğrenci, kalite düşüklüğü ve gelecek kaygısından yakınıyor. Akademisyenler ve öğretmenler, özel sektör ve devletteki eğitimciler arasındaki ‘üvey evlat' muamelesinden yorgun düşmüş.

Sorunların temeli yerel siyasetçi söylemlerinde aranırsa, çözüm beklentisi kötü bir hayalin ötesine geçmeyecektir. İnsanın sorumluluğunu bir serçe ürkekliğine benzeten Nazım Hikmet, ‘Dünyanın en tuhaf mahluğu' şiirinde der ki; ‘Kabahat senin demeğe dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim!.. ‘Biz niye kabahatli olduk' şimdi demeden önce, eğitimin küresel sermayeye teslim yolculuğunda, akademinin katkısıyla yüzleşelim.

Sovyetler, II. Dünya Savaşı'ndan galip çıkmıştı. Avrupa'da kurulan yeni devletler, 1940'ların sonları milli yapılanma içindeydi. Ulusçuluk, savaş yıllarından bu yana, küresel sermayenin önünü kesiyordu. Soğuk Savaş yıllarında sosyalizmin gücü, sadece özel sektör karlılığının önünde engel değil dünya entelektüel birikiminin koruma kalkanıydı. Bireylerin eşit eğitim talebi, sınıf mücadelesinin küresel güçlere karşı yaşam duvarıydı.

Eğitimi de etkileyen duvarda, ilk çatlak 1973'teki OPEC petrol kriziyle fiyatların aniden yükselmesiyle çıktı. Petrol fiyatlarıyla eğitimin ne ilgisi var? diye bilirsiniz. Serbest piyasa Chıcago Okulu'yla yükseltecekti. Üniversite hocaları, F. Von Hayek ve Milton Friedman neo-liberalizmi normalleştiren enstitüler kurdu.

Neoliberalizm, kaybettiği gücü yerel bilgiyi küçümseyerek, özgürleşme adı altında, akademinin de desteğiyle kazanacaktı. Eğitim, sermaye için bacasız bir fabrikaydı. Akademik zekaya, işçi tulumu giydirildi. 1980'lerde dünyada özel sektör güç kazanırken, Türk eğitim sistemi dışında kalamazdı. İlk yabancı kolejlerle Osmanlı'nın kapıları açtığı küresel sermaye, 1984'te hızlı bir giriş yaptı.

28 devlet üniversitesi olan Türkiye'de ilk vakıf üniversitesi açıldı.129'u devlet 73'ü vakıf, 202 üniversitemiz var. Üniversitelerde, 26 bin 453 profesör, 15 bin 451 doçent, 39 bin 464 doktor, 36 bin 461’i öğretim görevlisi, 48 bin 396’sı araştırma görevlisi ve 24 bin 763'ü vakıflarda görev yapan 166 bin 225 hocamız var.

II. Dünya Savaşı'ndan, 100 yıl sonra 2040'larda dünya, bilginin gücüyle yeni bir savaşa hazırlanıyor. Akademideyse;vakıf ve devlet üniversitesindeki özlük hakları eşitsizliği,ağır mesailer, ders yükü, maaş kesintileri, düşük maaşlar, mobing, araştırma teşviklerinin verilmemesi, doktor öğretim üyelerinin sorunları, doçentlik sözlü sınavını kaldırılmasına rağmen yapılması, rektörlerin sorun çözümündeki yetkisizliği ve yeşil pasaport konuşuluyor. Akademik ilerlemeyi bırakın, ulusal güvenlik sorununa dönüşecek devamlılık arz eden bir gerilemeyi tetikliyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, şimdi küreselleşme rüzgarına kapılan vakıf üniversitelerini, öğretim üyesi maaşları, araştırma bütçelerine kadar yakın takibe aldı. İlk ve orta dereceli bazı özel bazı okullarda da durum farklı değil. Eğitimdeki neoliberal esaret, özel okul öğretmenlerini de devlet okullarındaki meslektaşlarına karşı hem özlük hakları hem de çalışma şartları ve mesleki saygınlık olarak yetim ve öksüz yapıyor. Onlar da yeşil pasaport alamıyor. Mesai ağırlığı, ek ders ücretleri ödenmemesi, asgari ücretli maaşlar, bitmeyen mesailer, eksik primler. Eğitime hazırlık ödenekleri bile Başkent Ankara'da dahi önce ödenip sonra öğretmenler okul servislerine doldurularak, bankalardan çektirilip ellerinden geri alınıyorsa, müfettişler okul kapısına geldiğinde sigortasız çalıştırılan öğretmenler bodrum katlarına saklanıyorsa eğitim sistemini 2040'a hazırlayanlar ciddi endişe içinde olmakta çok haklılar.