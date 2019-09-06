Atatürk’ü saklayan sistem

Öğretmenler, öğrenciler, anne-babalar artık sayılı saatlerin kaldığı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı heyecanını yaşıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da teşkilatını ve eğitimin paydaşı toplumsal tarafları, okul çantası çocuğun belini bükmesin gibi gülümseten paylaşımlarıyla uyarıyor. Bakanın eğitimin gerçeklerinden uzak, bu paylaşımlarını eğitim aktivistleri, devlet ve tarikat aralığındaki eğitimi sorunsuz gösterme çabası olarak değerlendiriyor.

Müfredat inşası

Eğitimde, 1950'ler sonrası başlayan yapısal değişim, günümüzde ders kitaplarının içerik zayıflığı ve sınav sistemleri arasına sıkıştırıldı. Atatürk, ders kitaplarında kurucusu olduğu ülkenin çocukları için sistemin inşa ettiği sembollerin ötesine geçemiyor. Hayat Bilgi-

si'nde bu yıl da yine pembe boyalı evde doğan, çocukluğu tarlalarda karga kovalamakla geçen çocuk olarak anlatılacak. Hayat Bilgisi dersinde Atatürk'le ilgili tek ünite var ve sayfa sayısı 2 ile 5 arasında değişiyor.

Atatürkçülüğün imtihanı

Cumhuriyet'in kazanımlarının yeni nesillere doğru aktırılması amacıyla 1934'te müfredata giren İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 3 yıl önce ortaokulun ilk 3 yılı ve lisenin ilk 3 yılından tamamen kaldırıldı. Eğitimde, 8'inci ve 12'nci sınıfta ders geri döndüğünde öğrenciler için lise ve üniversite sınav süreci başlamış oluyor. Lise sınavında 90 soru içinde 10 soru geliyor ama katsayısı düşük. Üniversite sınavında ise birinci basamakta sadece 2 tane İnkılap sorusu var. Sözelcileri ilgilendiren 40 soru içinde de yine 2 ya da 3 soru geliyor. Üniversite sınavlarının her ikisinde de sorulan 26 tarih sorusundan İnkılap soru sayısı 6-7'de kalıyor.

Türk Devrim Tarihi'nin merkezi sistem sınavlarındaki yeri yüzde 6'larda kalıyor. Sınavda 80 matematik sorusu sorulan aday, sadece 2-3 soru çıkan bir dersi, ne derste, ne sınavda ciddiye alıyor. Bu dersi öğrenciler, yüksek puanlı dersler için daha çok test çözeceği boş ders saati olarak görülüyor. 12 yıl zorunlu eğitim veren sistem; Cumhuriyet'in Kurucu Önderi Atatürk'ün aslında anadili gibi İngilizce, Fransızca bildiği, Rusça, Almanca, Rumca, Bulgarca hatta Japonca dahi konuştuğuna dair bir fikri olmayan mezunlar vermeye devam edecek.

1 milyon kayıp çocuk

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Esergül Balcı ve ekibince yapılan, “Eğitimde Tarikat Gerçeği” adlı bilimsel araştırma dersin önemini ortaya çıkarıyor. İstanbul'dan Şırnak'a 16 ilde devlet kurumlarının da katılımıyla yapılan inceleme sonunda hazırlanan rapor çarpıcı sonuçlar içeriyor. Atatürk İlke ve İnkılapları'na karşıtlığıyla bilinen, cemaat ve tarikatler eğitimde örgütlenmeyi tamamlamış. Sektördeki 10 bin özel okulun 1/3'i halen 30 tarikatın elinde. İstanbul'dan Adıyaman'a 15 ilde 800'ün üzerinde aktif medrese var. İstanbul'un göbeğinde tekke sayısı 445'lerde. Apartman medreselerinin sayısı hiç bilmiyor.

Bu yük çantadan ağır

Tarikatlar, toplanıp sözleşseler ve Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi'nin tamamen kaldırılmasıyla ilgili tek bir cümle dahi kurmasalar, mevcut müfredat-sınav sistemi zaten yeni nesli sınav sistemi nedeniyle kurucu değerlerden uzaklaştırıyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu uygulamakla mükellef MEB, tarikatlerin okul çantasından daha çok çocukların belini büktüğü gerçeğini görmelidir.