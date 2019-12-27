Doğa’daki gizli baron kim?

Kuruluşu, hızlı yükselişi ve çöküşü Warner Bros filmlerine benziyordu. Şanlıurfalı bir öğretmen, İstanbul'da 18 yıl önce 100 öğrencili bir kolej kurdu. Beykoz ormanlarına sırtını veren kolejin öğrencileri, kümesten yumurta topluyor, fırında ekmek pişiriyor, tarlada domates yetiştiriyordu. Bahçesinde, çizgi film kahramanı Bugs Bunny gibi tavşanlar koşuyordu. Kent köylüsü zenginlerin, siyasetçilerin, beyaz yakalıların ilgisini çekti.

KAPALI KAPILAR ARDINDA

Siyasal iktidarla yaşıt kolej, dönemin Milli Eğitim Bakanı'ndan büyük destek gördü. Ne tesadüf ki! Anadolu liselerinin yabancı dil hazırlık sınıfları da aynı yıllarda kapatıldı. Eğitim sektörü, franchising'le tanıştı. Zincir marketler gibi zincir okullar kuruldu. MEB, 4 yıl önce öğrenci başına 4 bin TL teşvik de verince kampüsler doldu. Dar gelirli aileler imkanlarını kısıp ‘Çocuğum lisan öğrensin' diye bu kolejlere yöneldi.

KAPİTALİZMİN ŞÖVALYELERİ

Franchisingin mucidi dünya devi şirketler büyümeyi destekledi. Rönesans'ta üstün başarı gösteren soylulara verilen, “Sir (sör), dük, lord, baron, şövalye” unvanları bu koleje yağdı. Türkiye'deki ‘showcase' yani ‘tek vitrin okul', ‘en yenilikçi okul', ‘en teknolojik okul', ‘en mobil okul',‘en akıllı tahtalı okul' onlardı. Forbes'a kapak oldular.

BU KEZ ALLAH KORUMADI

Koleji, Şanlıurfalı inşaatçı hemşerilerine satan kurucu öğretmen, inşaatçı oldu. 124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin öğretmenli bir dev şirketti. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasına, 2018'de 260'ıncı sıradan giren tek eğitim kurumuydu. Ekonomik kriz patlayınca, MEB de teşvikleri kesti. İnşaatçı kardeşler, veliden aldığı parayı eğitime değil inşaata yatırmıştı. Kurucunun, “Onlarca kez iflasın eşiğine geldim. Allah korudu” dediği koleji bu kez Allah korumamıştı.

ADI BİLE REHİNLİ

Adı satılıp para kazanılan kolejin, adına bile banka tedbiri konuldu. İddiaya göre gerçek borç 1.5 milyar TL'yi aşıyor. Maaş yok, ders yok, veli ödediği senetlerle ortada kaldı. MEB, satılmasını önerip sustu. İTÜ Vakfı bir sürpriz yapıp, 800 milyon TL teklif verdi. Oysa vakfın kantin, kitap, dergi satışı geliri 2019'da sadece 360 bin TL'ydi. Rektör Mehmet Karaca, 4 Aralık'ta mütevelliyi topladı. İTÜ Vakfı'nın 2020 Bütçe Hedefi 560 bin TL ve bu paradan yıl sonunda 100 bin TL tasarruf etmekti.

PARA 8 BİN YILDA BİRİKİR

İTÜ Vakfı, 100 bin TL her yıl arttırsa bile 800 milyon TL'yi ödemesi için 8 bin yıl gerekiyor. Vakıf, markası bu satışta kullanılan bir paravan alıcı yapılıyor. Warner Bros'daki sivri zekalı tavşan Bugs Bunny, köşeye sıkıştığında sopayla kafasına vurduğuna, ‘Seni şövalye ilan ediyorum' diyerek kaçıyordu. Kafasına darbe alansa, gerçeklikten uzak olsa bile kendisini ‘şövalye' sanıyordu. Şövalyeler çekildiğinde, bahçesinde tavşanlar gezen kolejin gerçek alıcısı baronlar ortaya çıkacak.