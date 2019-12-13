Erkek Eğitim Bakanlığı

Toplumsal bilinç düzeyinin eğitimle yükseltilerek, bireyin yaşam hakkının korunması Eğitim Bakanlığı'nın hayati sorumluluğudur. ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' ihlali temelli bir erkek cinayeti daha yaşanmadan, eğitimciler de bu sorumluluklarını üstlenmelidir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni tanımlayan İstanbul Sözleşmesi'ne ilk imzayı Türkiye attı. Bu imza MEB'e, cinayetlerden önce okullarda cinsiyet eşitliği eğitimi verme sorumluluğu yükledi.

ERKEK CİNAYETİ

Türkiye, o imzayı attıktan sonraki 5 yılda ne oldu? Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre; 2014'de 294 kadın, 2015'de 303 kadın, 2016'da 328 kadın, 2017'de 409 kadın, 2018'de 440 kadın ve 2019'un 11 ayında 430 kadın olmak üzere toplam 2 bin 204 kadın, ‘Erkek Cinayeti'ne kurban gitti. MEB aslında önceki yıl bu sözleşmeyle uyumlu, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi' başlatacaktı. Son 2 yılda öldürülen 770 kadın hayattaydı.

ETEK BOYU ERDEM

Bakanlık, Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kitabı bile bastı. 81 ilde 162 kurumda, 468 okul müdürü ve öğretmen eğitildi. Eğitimler verilirken 20 yaşındaki Ceren Özdemir de hayattaydı. Cinayetten sonra bir müdür, Necip Fazıl'ın, ‘Örtüsüz kadın, perdesiz eve benzer/ Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılıktır' diye paylaşım yapacak diğeri kızların etek boyunu ölçecekti. Cinsiyet eşitliğini 69 bin okul müdürü, 1 milyon öğretmen ve 18 milyon öğrenci öğrenecekti.

ST. MICHAEL'E ALKIŞ

Tarikatlar, ‘LGBT normalleşiyor. Aile hançerleniyor. Ahlaksızlar' kampanyası başlattı. Ders 2 saatin içinde rafa kaldırılmıştı. YÖK'te, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi'ni iptal etti. Eğitimle, demokratik bilinç düzeyini yükseltme şansı ilkokuldan, üniversiteye kaçırıldı. Bir tek St. Michael Fransız Lisesi bu eğitimden vazgeçmedi.

BAKANLIKTA BİR KADIN

MEB'deki erkek egemen yönetim yapısı erkeksi taraflılığı açıklıyor. Bin 299 üst düzey yöneticinin bin 274'ü, 3 bakan yardımcısı, 15 genel müdürden 14'ü, 6 daire başkanı, 81 il müdüründen 79'u, 917 ilçe müdüründen 910'u ve her 100 okul müdüründen 93'ü erkek. Eğitimde, hiç değişmeyen yöneticilerin hep erkek olması ve cinsiyet ayrımcılığının İlkokul 2'deki Hayat Bilgisi dersiyle başlamasıdır.

KIZINIZIN OMUZUNDAKİ YÜK

Okullardaki 26 ders kitabı, cinsiyet eşitliği açısından incelendi. Ders kitaplarında cinsiyet eşitliği evrensel bir değer olarak görülmüyor. Kızlar mutfağa, erkekler kahramanlığa gönderiliyor. Kızınız, okul çantasında ne taşıyor? Yaşam hakkını koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni dahi yok sayan, ‘Aile dışındaki kadınların saygın olmayacağı' vurgulu ders kitapları omuzunda… Dünyada, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nde 130'ncu ülke olmamız tesadüf değil. Erkek Eğitim Bakanlığı, tüm çocukların omzundan karşı cinsi ötekileştiren bu ağır yükü almak zorundadır.