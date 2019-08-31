30 Ağustos’ta Atatürk’ü anmayanlar!..

Her şeyimizi, hatta aldığımız hür nefesi bile, eşsiz 30 Ağustos Zaferi'ne borçlu olduğumuza yürekten inanan, tarih bilincine sahip bir yurttaşım.

Büyük Önder Atatürk, dün 26'ncı Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un da bu köşede çok anlamlı biçimde vurguladığı gibi; Kurtuluş Savaşı'nda sadece düşmanı yenmekle kalmamış, işgalcilerle işbirliği yapan Vahdettin'in Hilâfet Ordusu'nu da mağlup etmisti.

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İşte bu nedenle dün bazıları 30 Ağustos'u kutlamalarına rağmen, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadılar ve adından inatla söz etmediler.

Böylece düşmanlarının bile “Asrın Türklere nasip olan dahisi” diyerek önünde saygıyla eğildikleri Atatürk'ü görmezden gelerek, küçümseyerek, hatta hakarete cüret ederek, bir bakıma onun büyüklüğü ve kazandığı yüce başarılar karşısında nasıl ezildiklerini bir kez daha kanıtladılar!

Acizliklerini sergilediler. Milli Mücadele'de düşmanla işbirliği yapanların günümüzdeki sözcüleri olduklarını gizleyemediler!

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Ne yaparlarsa yapsınlar, nafile! Çünkü bilge yazar Emile Zola'nın dediği gibi; “Hakikat ilerliyor. Onu hiçbir şey durduramayacak!..”

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Mustafa Kemal ve askerlerinin Milli Mücadele'nin önsözü anlamına gelen kahramanlık destanını yazdıkları Çanakkale'den sevgi ve saygılarla…