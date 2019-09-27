Depremde halkın toplanacağı alanları yağmalatanlara!..

TRT'de çalışırken hazırladığım bir haberde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin insanlık suçlarıyla dopdolu geçmişini anlattığım bölüm, utanç verici durumda payı olan Prof. Dr. Ayhan Songar tarafından sansürlenince, istifa edip ayrılıyorum.

O tarihte, yani 1986 yılında, henüz özel televizyonlar kurulmamış.

Gidebileceğim en yüksek tirajlı yayın organı basınımızın amiral gemisi Hürriyet Gazetesi.

Beklediğim davet çok geçmeden geliyor.

Gazetenin patronu (merhum) Erol Simavi ve (basın şehidi) Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç ile bir yemekte buluşup Hürriyet ile anlaşıyorum.

Hemen tanıtımlar, televizyon reklâmları başlıyor.

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O zamanlar günlük tirajı 1 milyona yaklaşan Hürriyet'e geçtiğim duyulunca, ihbar yağmuru gecikmiyor.

Bunlardan biri çok çarpıcı:

İddiaya göre İstanbul'daki bir üniversite hastanesinin çatısı altında örgütlenen çete, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu soyuyor!

İlaç ve sarf malzemeleri üzerinden kurumu çarpan gözü dönmüş vurguncular, ölüleri, hatta mezar taşlarını bile vurgunlarına alet etmekten çekinmiyorlar!..

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33 yıl sonra…

Geçen gün SÖZCÜ'de manşet:

“SGK'da Ölülere Bile Sağlık Hizmeti Verilmiş!..”

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Haberin içeriğini okudukça, aradan geçen 33 yılda sadece kurumun adının değiştiğini ama vurgunun hiç hız kesmeden ve aynı yöntemle devam ettiğini anlıyor ve “Pes doğrusu bunca yılda demek ki hortum kesilememiş” diyorum.

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Günümüzün cesur soruşturmacı gazetecisi Murat Ağırel'in Sayıştay belgelerine dayanarak gözler önüne serdiği yolsuzlukları ve skandalları okurken ise ne

diyeceğimi bilemiyorum.

Çünkü bu genç gazetecinin anlattığı gerçekler akıllara durgunluk verecek türden.

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Örneğin Sayıştay denetçileri bir şehir hastanesinde tüp bebek ünitesinin kurulmamış olmasına rağmen, sanki varmış gibi ödemeler yapıldığını belirlemişler.

Ayrıca bazı şehir hastanelerine gönderilen cerrahi setlerin kullanılamayacak kadar kalitesiz olduklarını raporlara yazmışlar.

Şimdi sıkı durun!

Depolardaki 1.6 milyon doz aşının son kullanım tarihinin geçtiğini, buna karşın tarih dolumu nedeniyle tüketilmemesi gereken bazı aşıların da çocuklara yapıldığını tespit etmişler!

Sayıştay denetçileri raporlarında Sağlık Bakanı'nın istifasını gerektiren pek çok dudak uçuklatıcı iddiaya yer vermişler!..

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Özetlersek;

Aradan geçen 33 yılda dünya bilim ve teknolojide çağ atladı.

Biz ise halâ ölülerere sağlık hizmeti vermekle(!) ve toplanma alanlarını bile yağmalatarak, büyük depremde olası ölü sayısını arttırmanın yollarını aramakla meşgulüz!