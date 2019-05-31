Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım canlı yayında tartışacaklar mı?..

Önceki akşam…

‘UĞUR DÜNDAR-50.MESLEK YILI' belgeselinin Ankara gösterimindeyiz.

Yapımın bitiminde benim için büyük ödül değerinde bir konuşma yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez yöneticileri, CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve ünlü CHP'liler, belgeseli dikkatle izliyorlar.

Yenimahalle'nin değerli Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki gösterime ev sahipliği yapıyor.

Başka bir etkinliğe daha önceden katılma sözü verdiğinden aramızda bulunamayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, yardımcısı Birol Aydın temsil ediyor.

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Başkentlilerin büyük ilgi gösterdikleri 82 dakikalık belgeselin bir yerinde ekrana, 90'lı yılların başında TRT'de yönettiğim açık oturumun görüntüleri geliyor.

Şahap Alp'in Haber Dairesi Başkanı olduğu dönemde düzenlenen tartışma programının konukları arasında; DYP Lideri ve Koalisyon Hükümetinin Başbakanı Süleyman Demirel, SHP Lideri ve Başbakan Yardımcısı Prof. Erdal İnönü, muhalefetteki ANAP'ın Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DSP Lideri Bülent Ecevit, Refah Partisi Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan ve MHP Genel Başkanı AlpaslanTürkeş yer alıyor.

Demirel, canlı yayının sonunda tüm liderlerin değerli görüşlerine demokrasi adına teşekkür edip, dile getirdikleri eleştirilerden yararlanacağını söyleyince, Yenimahalle'deki salonda büyük alkış kopuyor.

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Bu bölumü 2002 yılı Kasım ayında yapılan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) nin tek başına iktidar olmasıyla sonuçlanan genel seçim öncesinde, yine benim moderatörlüğümde gerçekleşen ‘Büyük Buluşma'nın, yani AKP Lideri Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tartışma öncesindeki el sıkışma görüntüleri izliyor.

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Galanın bitimindeki sohbet sırasında Şahap Alp dostum, ilk kez duyduğum bazı bilgileri paylaşıyor. Merhum Demirel ve Prof. Erbakan'ın açık oturumu benim yönetmemi istediklerini, diğer siyasetçilerin de bu öneriyi memnuniyetle kabul edip, yayın sonrasında teşekkürlerini ilettiklerini anlatıyor.

‘Büyük Buluşma'da da öyle olmuştu.

Tartışma teklifimi hem Tayyip Erdoğan, hem de Deniz Baykal sıcak karşılamışlar, yayın sonrasında da adil ve dürüst yönetimime içtenlikle teşekkür etmişlerdi.

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“Büyük Buluşma”, Erdoğan'ın 17 yıllık iktidarında rakip bir liderle yaptığı ilk ve son tartışma olarak tarihe geçti…

Rejim değişikliğinden önceki dönemde, Tayyip Erdoğan'ın dışındaki diğer AKP Başbakanları da gerek Ana Muhalefet Partisi CHP'nin, gerekse diğer partilerin liderleriyle canlı yayında bir kez bile bir araya gelmediler.

Eğer Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım buluşması gerçekleşirse, bu açık oturum Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Kurucularından ve Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile benim yönetimimde yaptığı tartışmalardan sonra bir ilk olacak.

Dileriz her iki taraf anlaşır ve bu çok önemli canlı yayın yapılır.

İstanbul halkı da kumpaslar, yalanlar, montajlar, iftiralar, kul hakkı yemeler, tuzaklar ve itibarsızlaştırma operasyonlarına kafa yormak yerine, adayların projelerine ve ekran performanslarına bakarak, karar verme imkanına kavuşur.