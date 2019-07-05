Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a kumpas mı?..

Yaklaşık çeyrek asırdır iktidardaki zihniyet tarafından yönetilen İstanbul ve Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın işlerinin hiç de kolay olmayacağı çok net biçimde görülüyor.

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Bu kanıya nasıl vardığımızı, İstanbul'daki tespitlerimizden yola çıkarak anlatalım;

Önceki gün, doğduğum ve hayatımın büyük bölümünü geçirdiğim, özellikle tarihi yarımadadaki bazı semtlerini karış karış ezberlediğim bu dev kentteydim.

Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü zorunlu bakımda. Asfalt yenileme ve bakım işlemlerinin 17 Ağustos'ta sona ereceği köprüden gidiş-geliş ulaşım, sadece 4 şeritten sağlanıyor.

Ama ne ulaşım?

Bir yakadan diğerine geçmek, trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde 2-2.5 saati buluyor.

Bunaltıcı sıcak havanın da etkisiyle ulaşım (!) bir süre sonra işkenceye dönüşüyor.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun insanı bu kentte yaşamaktan bezdiren çileyi çekilebilir hale getirebilmek için yaptığı öneriler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca “bakım-onarım” süresinin kısalığı gerekçe gösterilerek reddediliyor!

Yani bakanlık “Önerinize bakalım, oturup tartışalım, belki işlemleri hızlandırıp sıkıntıyı hafifletir ve süreyi öne çekebiliriz” demeye bile gerek görmüyor!..

Bir bakıma İmamoğlu'na “Halk 42 gün daha bu işkenceyi çeksin” cevabı veriliyor!

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Benim Başkan İmamoğlu'na naçizane bir önerim var:

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı İstanbul'a davet edip, trafiğin yoğun olduğu saatlerde, eskort polis aracı kullanmadan, siren çalmadan, ışıldaklarla göz kamaştırmadan, sıradan vatandaşlar gibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden birlikte geçmeyi teklif etsin.

Bakan, sürenin kısa mı, yoksa bir türlü bitmeyen uzunlukta mı olduğunu yaşayarak görür ve hayatı boyunca bu yolculuğu unutamaz!..

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İstanbullu sıkıntıyı sadece köprüde yaşamıyor.

Başkan'ın sefer sayısını arttırma düşüncesini açıkladığı gün otobüs, metrobüs seferleri iptal ediliyor, işler ağırlaştırılıyor, diğer birimlerde sıradan işlemler geciktiriliyor, kısacası daha dün makam koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu'nun başarısız olacağına dönük, kumpaslarla dolu bir algı operasyonu yapılıyor.

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Durum Ankara'da da farklı değil.

Ancak hemen belirteyim, beklenenin çok üstünde başarılı bir performans sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihaleleri canlı yayınlayarak, “Sokak Hayvanları Çalıştayı” düzenleyerek, Melih Gökçek'ten geri alınan lüks ciplerden birini maddi gücü yetersiz çiftlere düğün aracı olarak tahsis ederek, yaratıcı ve güven verici birçok hamlede bulunuyor.

Böylece hem kumpasları bozup algı operasyonuna geçit vermiyor, hem de Ankaralıların sevgisini her geçen gün biraz daha kazanıyor.

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Sözün özüne gelirsek…

Sadece İstanbul ve Ankara'nın değil, tüm CHP'li belediye başkanlarının işleri çok zor.

Ama yarım asırdır mayınlı arazide yürümesine karşın dimdik ayakta kalmayı başaran biri olarak söylüyorum:

Sizler dürüst ve şeffaf oldukça, her türlü sorunu halkla paylaşarak çözmeye çalıştıkça, tüyü bitmemiş yetim hakkını hırsızlardan korudukça, vaat yerine icraat yaptıkça, verilmiş sözleri aşkla yerine getirdikçe, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar vız gelir tırıs giderler!..

Dürüstler sarsılır ama asla yıkılmazlar!..

Hakikatin rehberliğinde hedeflerine mutlaka varırlar!..