Eleştiri hakkına saygı!..

“Oldum olası bu Yılmaz Özdik'ten (Özdil olacak) şüphelenmişimdir.

Her ne kadar Japon ve Yunan karması olduğu herkesçe biliniyor olsa da, pazen (Bazen olacak, pazen bir kumaş cinsidir) çok ileri geliyor (Gidiyor olacak). Mesela örneğin (İki sözcük de aynı anlamda) şu bira meselesini ayağa alalım (Ele alalım olacak). Açık açık bira reklamı yapıyor Özkan (Özdil olacak) ve beni bilem biraya özendirttiriyor. Yılmaz Özdill'e (Kesme birinci ‘L'den sonra olacak) bir tartışmaya girmek istemem.

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Zaten kendisi İzmir'li. Karşıyaka takımını tuttuğunu bilmeyen yok (Yılmaz koyu Göztepeli'dir). Mesela kendisine sormak isterim:

Ayakkabı numarası kaçtır? Kırkiki diyen var kırküç diyen var. Aslı ne? Hangisi?.. Tabii cevap veremez. Ben O'nun faşizm olduğunu zaten yazılarından hissediyorum. Belki size saçma gelecek ama mesela Yılmaz Özdil neden kitap yazarkene aynı zamanda köşebent de (Köşe yazısı olacak) yazıyor? Ben bunun hem sebebini hem nedenini (Sebep ve neden aynı anlamdaki sözcükler) biliyorum. Çünkü o, yazdığı yazıları kitap yapıyor. Mesela örneğin M. Kemal adlı kitabı bu sebeple veya nedenle satılmamış olabilir mi? Soruyorum sizlere… Acaba galiba Yılmaz Özdil bu kitapları yazarken yazıyor mu?.. Belki burada cümle düşüklüğü olmuş olabilir ama benden kaynaklanmıyor. Çünkü ben Yılmaz'ı -bakın dikkat ederseniz ona Yılmaz diyorum- çünkü soyadını bilem kullanmaktan iltimas (İmtina olacak) ediyorum açıkçası.

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Şimdi siz bana sorabilirsiniz. Sorun. Belki diyeceksinizki, ‘Hangi Hasan' ben de cevap olarak ‘Florasan' diyebilirim ama demem. Ama Yılmaz Özdil der. Diyebiliyor. Açık açık söylüyor bunu yani… Saçma sapan düşünce ve fikirleri var. Okuyorum hiçbir şey anlayamıyorum. Arkadaşlarıma soruyorum onlar da anlamıyorlar. Kazım hariç… Bizim kapıcı… Şimdi ben, inanmayan eşek kadar arkadaşlarımı mı inanayım, kapıcımamı?… Tabii ki eşek kadar arkadaşlarıma. Çünkü onlar büyük. Kapıcımız daha 27 yaşında. Sonuç olarak şunu söyliyeyim, ben bu yazarı hiç ciddiye almıyorum. Arkadaşlarıma da diyorumki: siz de ciddiye almayalım… Benim desteğimi bir kaybetsin, hiçbir arkadaşım okumasın görür gününü o Afganistan göçmeni Altınordulu…”

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Sevgili Uğur,

Canım kardeşim… Bu eleştiri yazısı bir vatandaşımızdan geldi. Her gün buna benzer, değerli (!) görüşler içeren birçok mesaj alıyorum. Aralarında hiçbir şey yazamayanlar da var. Onlar sadece küfür ediyorlar.

Küfürbazları bahse değer görmüyorum.

Ama hem eleştiri hakkına duyduğum saygı nedeniyle, hem de içeriğindeki fikirlerden (!) yararlanılabileceği düşüncesiyle sana gönderiyorum.

Seni çok özledim. İlk fırsatta İzmir'e geleceğim.

Gözlerinden öperim kardeşim.

Müjdat.