Emperyalizmin Çanakkale’deki tek başarısı kaçmaktı!..

25 Nisan 1915…

Gece yarısı…

Bu tarihten 38 gün önce, Çanakkale Boğazı'ndaki Deniz Savaşı'nda perişan olan İngilizler, sömürge askerleri, Anzaklar, Fransızlar ve Fransız sömürge askerleri Seddülbahir önlerine geldiler… Bu kez Çanakkale'yi geçmeye kararlıydılar…

308 savaş ve nakliye gemisi ile büyük çıkarmayı başlattılar. İngiliz Başkomutanı, uygulanabilse çok çabuk sonuç verecek bir plan yapmış, ancak “Şu Çılgın Türkler”i hesaba katmamıştı!.. Çünkü bir tabur asker tam 36 saat süreyle dünyanın en güçlü ordusunu durduracak ve tüm planı mahvederek bu kez kesin ve son yenilgiye uğratacaktı!..

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Nitekim Kara Savaşları'nda da yenilgiye uğrayan İngilizler ve Fransızlar, peşlerine taktıkları sömürge askerlerini de alıp kaçtılar. Emperyalizmin Çanakkale'deki tek başarısı buydu: Kaçmak!..

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İngilizler'in Çanakkale Savaşı hakkında 2 ciltlik bir askeri tarihi var. Uzmanlara, örneğin merhum tarihçi Turgut Özakman”a göre; bazı ayrıntılar dışında objektif anlatıyorlar. Türkçe'ye 3 kez çevrilen bu kitapta Atatürk için ‘'Çanakkale'de geleceği elinde tutan komutan, üstün şahıs, Mustafa Kemal'di. Çanakkale Savaşı'nın kaderini Mustafa Kemal tayin etmiştir'' deniliyor. Turgut Bey, bunları anlatırken, “Bazı amatör tarihçileri ve bilim (!) adamlarımızı okur ve dinlerken, hakikat adına utanıyorum. Bari düşman kadar hakikate saygılı davransalar! Dört büyük zaferi vardır ve bu zaferlerle başkent İstanbul yollarını düşmana kapamıştır: ‘27'nci Alay'la birlikte Arıburnu Zaferi, Anafartalar Grup Komutanı olarak 1'inci Anafartalar Zaferi, Conkbayırı Zaferi, 2'nci Anafartalar Zaferi” derdi…

Ayrıca bu son savaşın Çanakkale'deki en büyük savaş olduğunu söylerdi.

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Çanakkale için “Milli Mücadele'nin önsözüdür” diyen Özakman, bu savaşların tarihi önemini ve Atatürk'ün hayatındaki rolünü anlatırken de şunları söylerdi:

1) Atatürk bu savaşla tarih sahnesine çıktı, yıldızı parladı. Komutanlığı, başarıları, özellikle askerler, subaylar ve yaralılar aracılığı ile memlekete yayıldı. Samsun'a çıktığı zaman bilinen, güvenilir bir komutandı. Bunun büyük yararı olmuştur. Bu savaşın Atatürk'ün ufkunu da genişlettiğini söyleyebiliriz. Emrine 3 kolordu verilmişti. Bu bir ordu demektir. Ordu Komutanı'ndan başka hiçbir Çanakkale Komutanı'nın emrinde bu kadar kuvvet bulunmamıştır. Bu büyük bir deney olmuştur.

2) Çanakkale'de, önünde 200 yıldır titrediğimiz emperyalizmi yendik. Bu sonuç orduya ve millete büyük bir özgüven verdi. Milli Mücadele'ye bu özgüvenle girilmiştir.

3) Çanakkale'de dar bir alanda, savaşın her türlüsü yaşandı. Çanakkale yakın tarihteki en büyük çıkarmadır. En büyük savunma zaferlerinden biridir. Biz Çanakkale'de yurdumuzu savunduk. Kara, deniz ve havada çarpışılmıştır. İlk kez böyle bir savaş oluyordu. Subaylar burada edindikleri deneylerden Milli Mücadele'de çok yararlanacaklardır.

4) Hiçbir düşmanın, hiçbir ordunun, hiçbir silahın, yurt sevgisinden daha güçlü olmadığını anladık.

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Yarın, tarihin akışını değiştiren eşsiz kahramanlık destanının yazıldığı 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü…

Bu eşşiz zaferi kutluyor, şehit kanıyla sulanmış kutsal toprakları bizlere armağan eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde sevgi, saygı, minnet ve rahmetle eğiliyoruz. Tabii “Şu Çılgın Türk” Turgut Özakman'ı da özlem ve rahmetle anıyoruz.