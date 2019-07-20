Halkın 8.5 milyar lirası nereye gitti?

“Tabletli eğitim denemeleri başarısız oldu. Klavyesiz bir cihazla eğitim asla yürümez!..”

“Hatta tabletli eğitimin sonu korkunç olur!..”

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Bu sözlerin sahibi dünyada bilgisayar denildiğinde akla gelen ilk isim; Bill Gates…

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“FATİH-Tabletli Eğitim Projesi”nin büyük iddialarla hızlandırıldığı 2012'de, SÖZCÜ'deki köşemde, Bill Gates'in deneyimlerinden yola çıkarak; bunda ısrar edildiği takdirde milyarlarca liraya ve telafi edilemeyecek zaman kaybına malolacağını belirtmiştim.

Her zamanki gibi, evrensel bir gazetecilik kuralı olan “uyarı görevimi” yerine getirmiştim.

Yazımı da Bill Gates'e seslenerek şöyle bitirmiştim:

“Burası Türkiye, zengin ülke…

Bizde denizde kum, eğitimde bilgisayar!..

Olmadı, tabletleri çöpe atar, klavyelisine bakarız!..”

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Nitekim önceki gün Odatv Haber Sitesi'nin yer verdiği Eğitim Uzmanı Ali Taştan'ın yazısından anlıyoruz ki; “FATİH Projesi” noktalanmış!

Proje kapsamında bugüne kadar 1 milyon 439 bin tablet dağıtılmış, ancak neredeyse hiçbiri kullanılmıyormuş!..

450 bin etkileşimli tahta dağıtılmış, ama onların da çoğu arızalıymış!..

10'uncu Kalkınma Planında “Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. FATİH Projesi tamamlanacak ve teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda nitel ve nicel göstergeler geliştirilerek etki değerlendirmesi yapılacaktır” denilerek parlak cümleler ve beklentilerle sunulan FATİH Projesi konusunda 11'inci Kalkınma Planı'nda tek satır yer almamış!

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Böylece toplamda 8 milyar 500 milyon liralık bütçe ayrılan, dağıtılmış 1 milyon 450 milyon tabletten hiçbiri kullanılmayan, adı yolsuzluk, usulsüzlük ve başarısızlıkla anılan FATİH PROJESİ rafa kaldırılmış!..

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FATİH Projesi'nin bütçesi 350 bin 660 asgari ücretlinin bir yıllık maaşına denk geliyormuş! O parayla 170 bin derslik yapılabiliyormuş!..”

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2012'deki uyarı içerikli makalemizde öngördüğümüz gibi;

Gitti 8 milyar 500 milyon liramız!..

Gitti eğitimde yıllarımız, yararlanamadı çocuklarımız!..

Her zaman olduğu gibi, giden milyarların ardından bakakaldı halkımız!..